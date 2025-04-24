통화 / PDEX
PDEX: Pro-Dex Inc
34.36 USD 0.40 (1.15%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PDEX 환율이 오늘 -1.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.87이고 고가는 34.71이었습니다.
Pro-Dex Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PDEX News
- Pro-Dex earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pro-Dex Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
일일 변동 비율
33.87 34.71
년간 변동
26.29 70.26
- 이전 종가
- 34.76
- 시가
- 34.63
- Bid
- 34.36
- Ask
- 34.66
- 저가
- 33.87
- 고가
- 34.71
- 볼륨
- 116
- 일일 변동
- -1.15%
- 월 변동
- -25.48%
- 6개월 변동
- -31.44%
- 년간 변동율
- 15.11%
20 9월, 토요일