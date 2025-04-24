Divisas / PDEX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PDEX: Pro-Dex Inc
32.69 USD 1.12 (3.31%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PDEX de hoy ha cambiado un -3.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.66, mientras que el máximo ha alcanzado 35.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pro-Dex Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDEX News
- Pro-Dex earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pro-Dex Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
- The Cooper Companies (COO) Q3 Earnings Beat Estimates
- Alpha Cognition Inc. (ACOG) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Accuray (ARAY) Reports Break-Even Earnings for Q4
- Cardinal Health (CAH) Tops Q4 Earnings Estimates
- Dentsply International (XRAY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Strength Seen in ProDex (PDEX): Can Its 8.2% Jump Turn into More Strength?
- Louis Navellier’s Best Stock Picks – on Steroids
- Getting Into My Top Picks at the Right Time Just Got a Whole Lot Easier...
- PTC Therapeutics To Rally Around 61%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Pro-Dex: Crash After Strong Earnings Leads To A Buying Opportunity (NASDAQ:PDEX)
- IBD Stock Of The Day, Boston Scientific, A 'Top Decile' Player, Is Eyeing Two Entries
Rango diario
32.66 35.00
Rango anual
26.29 70.26
- Cierres anteriores
- 33.81
- Open
- 35.00
- Bid
- 32.69
- Ask
- 32.99
- Low
- 32.66
- High
- 35.00
- Volumen
- 86
- Cambio diario
- -3.31%
- Cambio mensual
- -29.10%
- Cambio a 6 meses
- -34.78%
- Cambio anual
- 9.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B