PDEX: Pro-Dex Inc
34.76 USD 2.07 (6.33%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PDEX para hoje mudou para 6.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.97 e o mais alto foi 34.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Pro-Dex Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
32.97 34.76
Faixa anual
26.29 70.26
- Fechamento anterior
- 32.69
- Open
- 33.14
- Bid
- 34.76
- Ask
- 35.06
- Low
- 32.97
- High
- 34.76
- Volume
- 68
- Mudança diária
- 6.33%
- Mudança mensal
- -24.62%
- Mudança de 6 meses
- -30.65%
- Mudança anual
- 16.45%
