货币 / PDEX
PDEX: Pro-Dex Inc
33.46 USD 0.35 (1.04%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PDEX汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点33.32和高点35.00进行交易。
关注Pro-Dex Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PDEX新闻
- Pro-Dex earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pro-Dex Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
- Strength Seen in ProDex (PDEX): Can Its 8.2% Jump Turn into More Strength?
- Pro-Dex: Crash After Strong Earnings Leads To A Buying Opportunity (NASDAQ:PDEX)
日范围
33.32 35.00
年范围
26.29 70.26
- 前一天收盘价
- 33.81
- 开盘价
- 35.00
- 卖价
- 33.46
- 买价
- 33.76
- 最低价
- 33.32
- 最高价
- 35.00
- 交易量
- 76
- 日变化
- -1.04%
- 月变化
- -27.43%
- 6个月变化
- -33.24%
- 年变化
- 12.09%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值