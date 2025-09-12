КотировкиРазделы
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

46.85 USD 0.87 (1.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LRNZ за сегодня изменился на -1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.85, а максимальная — 48.02.

Следите за динамикой TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LRNZ сегодня?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) сегодня оценивается на уровне 46.85. Инструмент торгуется в пределах 46.85 - 48.02, вчерашнее закрытие составило 47.72, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LRNZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF в настоящее время оценивается в 46.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.16% и USD. Отслеживайте движения LRNZ на графике в реальном времени.

Как купить акции LRNZ?

Вы можете купить акции TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) по текущей цене 46.85. Ордера обычно размещаются около 46.85 или 47.15, тогда как 7 и -2.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LRNZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LRNZ?

Инвестирование в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF предполагает учет годового диапазона 28.57 - 49.48 и текущей цены 46.85. Многие сравнивают 1.69% и 25.40% перед размещением ордеров на 46.85 или 47.15. Изучайте ежедневные изменения цены LRNZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

Самая высокая цена TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) за последний год составила 49.48. Акции заметно колебались в пределах 28.57 - 49.48, сравнение с 47.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

Самая низкая цена TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) за год составила 28.57. Сравнение с текущими 46.85 и 28.57 - 49.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LRNZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LRNZ?

В прошлом TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.72 и 22.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.85 48.02
Годовой диапазон
28.57 49.48
Предыдущее закрытие
47.72
Open
48.02
Bid
46.85
Ask
47.15
Low
46.85
High
48.02
Объем
7
Дневное изменение
-1.82%
Месячное изменение
1.69%
6-месячное изменение
25.40%
Годовое изменение
22.16%
