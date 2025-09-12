TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) сегодня оценивается на уровне 46.85. Инструмент торгуется в пределах 46.85 - 48.02, вчерашнее закрытие составило 47.72, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LRNZ в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

Самая высокая цена TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) за последний год составила 49.48. Акции заметно колебались в пределах 28.57 - 49.48, сравнение с 47.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF на графике в реальном времени.