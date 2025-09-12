- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
Курс LRNZ за сегодня изменился на -1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.85, а максимальная — 48.02.
Следите за динамикой TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LRNZ
- Investing Beyond The AI Bubble
- Snowflake Teams Up With Palantir To Make AI Work Smarter - Snowflake (NYSE:SNOW)
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- Chart Of The Day: Why AI Stocks Flamed Out On Oracle News
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- AI Capex Should Cripple Next Profit Cycle For S&P 500
- AI Monthly: Rising Usage, Uneven Gains
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- October 2025 Perspective
- All The Focus Is On A.I.
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IGPT: A Smart Beta Strategy Might Not Save You From The Drawdown (NYSEARCA:IGPT)
- AI Research Trip Reaffirms Bullish Outlook
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LRNZ сегодня?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) сегодня оценивается на уровне 46.85. Инструмент торгуется в пределах 46.85 - 48.02, вчерашнее закрытие составило 47.72, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LRNZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF в настоящее время оценивается в 46.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.16% и USD. Отслеживайте движения LRNZ на графике в реальном времени.
Как купить акции LRNZ?
Вы можете купить акции TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) по текущей цене 46.85. Ордера обычно размещаются около 46.85 или 47.15, тогда как 7 и -2.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LRNZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LRNZ?
Инвестирование в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF предполагает учет годового диапазона 28.57 - 49.48 и текущей цены 46.85. Многие сравнивают 1.69% и 25.40% перед размещением ордеров на 46.85 или 47.15. Изучайте ежедневные изменения цены LRNZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
Самая высокая цена TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) за последний год составила 49.48. Акции заметно колебались в пределах 28.57 - 49.48, сравнение с 47.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
Самая низкая цена TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) за год составила 28.57. Сравнение с текущими 46.85 и 28.57 - 49.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LRNZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LRNZ?
В прошлом TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.72 и 22.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.72
- Open
- 48.02
- Bid
- 46.85
- Ask
- 47.15
- Low
- 46.85
- High
- 48.02
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -1.82%
- Месячное изменение
- 1.69%
- 6-месячное изменение
- 25.40%
- Годовое изменение
- 22.16%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн