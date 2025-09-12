LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
今日LRNZ汇率已更改-1.07%。当日，交易品种以低点47.21和高点48.02进行交易。
关注TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LRNZ新闻
常见问题解答
LRNZ股票今天的价格是多少？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票今天的定价为47.21。它在47.21 - 48.02范围内交易，昨天的收盘价为47.72，交易量达到5。LRNZ的实时价格图表显示了这些更新。
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票是否支付股息？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF目前的价值为47.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.10%和USD。实时查看图表以跟踪LRNZ走势。
如何购买LRNZ股票？
您可以以47.21的当前价格购买TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票。订单通常设置在47.21或47.51附近，而5和-1.69%显示市场活动。立即关注LRNZ的实时图表更新。
如何投资LRNZ股票？
投资TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF需要考虑年度范围28.57 - 49.48和当前价格47.21。许多人在以47.21或47.51下订单之前，会比较2.47%和。实时查看LRNZ价格图表，了解每日变化。
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF的最高价格是49.48。在28.57 - 49.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF的绩效。
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票的最低价格是多少？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF（LRNZ）的最低价格为28.57。将其与当前的47.21和28.57 - 49.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LRNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LRNZ股票是什么时候拆分的？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.72和23.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.72
- 开盘价
- 48.02
- 卖价
- 47.21
- 买价
- 47.51
- 最低价
- 47.21
- 最高价
- 48.02
- 交易量
- 5
- 日变化
- -1.07%
- 月变化
- 2.47%
- 6个月变化
- 26.37%
- 年变化
- 23.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M