LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

47.21 USD 0.51 (1.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LRNZ汇率已更改-1.07%。当日，交易品种以低点47.21和高点48.02进行交易。

关注TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

LRNZ新闻

常见问题解答

LRNZ股票今天的价格是多少？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票今天的定价为47.21。它在47.21 - 48.02范围内交易，昨天的收盘价为47.72，交易量达到5。LRNZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票是否支付股息？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF目前的价值为47.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.10%和USD。实时查看图表以跟踪LRNZ走势。

如何购买LRNZ股票？

您可以以47.21的当前价格购买TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票。订单通常设置在47.21或47.51附近，而5和-1.69%显示市场活动。立即关注LRNZ的实时图表更新。

如何投资LRNZ股票？

投资TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF需要考虑年度范围28.57 - 49.48和当前价格47.21。许多人在以47.21或47.51下订单之前，会比较2.47%和。实时查看LRNZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF的最高价格是49.48。在28.57 - 49.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF的绩效。

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF（LRNZ）的最低价格为28.57。将其与当前的47.21和28.57 - 49.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LRNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LRNZ股票是什么时候拆分的？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.72和23.10%中可见。

日范围
47.21 48.02
年范围
28.57 49.48
前一天收盘价
47.72
开盘价
48.02
卖价
47.21
买价
47.51
最低价
47.21
最高价
48.02
交易量
5
日变化
-1.07%
月变化
2.47%
6个月变化
26.37%
年变化
23.10%
