LRNZ
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

46.85 USD 0.87 (1.82%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LRNZ a changé de -1.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.85 et à un maximum de 48.02.

Suivez la dynamique TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action LRNZ aujourd'hui ?

L'action TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF est cotée à 46.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 46.85 - 48.02, a clôturé hier à 47.72 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de LRNZ présente ces mises à jour.

L'action TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF verse-t-elle des dividendes ?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF est actuellement valorisé à 46.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LRNZ.

Comment acheter des actions LRNZ ?

Vous pouvez acheter des actions TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF au cours actuel de 46.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.85 ou de 47.15, le 7 et le -2.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LRNZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action LRNZ ?

Investir dans TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.57 - 49.48 et le prix actuel 46.85. Beaucoup comparent 1.69% et 25.40% avant de passer des ordres à 46.85 ou 47.15. Consultez le graphique du cours de LRNZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF ?

Le cours le plus élevé de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF l'année dernière était 49.48. Au cours de 28.57 - 49.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF ?

Le cours le plus bas de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) sur l'année a été 28.57. Sa comparaison avec 46.85 et 28.57 - 49.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LRNZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action LRNZ a-t-elle été divisée ?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.72 et 22.16% après les opérations sur titres.

Range quotidien
46.85 48.02
Range Annuel
28.57 49.48
Clôture Précédente
47.72
Ouverture
48.02
Bid
46.85
Ask
47.15
Plus Bas
46.85
Plus Haut
48.02
Volume
7
Changement quotidien
-1.82%
Changement Mensuel
1.69%
Changement à 6 Mois
25.40%
Changement Annuel
22.16%
