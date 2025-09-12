- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
Le taux de change de LRNZ a changé de -1.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.85 et à un maximum de 48.02.
Suivez la dynamique TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRNZ Nouvelles
- Investing Beyond The AI Bubble
- Snowflake Teams Up With Palantir To Make AI Work Smarter - Snowflake (NYSE:SNOW)
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- Chart Of The Day: Why AI Stocks Flamed Out On Oracle News
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- AI Capex Should Cripple Next Profit Cycle For S&P 500
- AI Monthly: Rising Usage, Uneven Gains
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- October 2025 Perspective
- All The Focus Is On A.I.
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IGPT: A Smart Beta Strategy Might Not Save You From The Drawdown (NYSEARCA:IGPT)
- AI Research Trip Reaffirms Bullish Outlook
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LRNZ aujourd'hui ?
L'action TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF est cotée à 46.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 46.85 - 48.02, a clôturé hier à 47.72 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de LRNZ présente ces mises à jour.
L'action TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF verse-t-elle des dividendes ?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF est actuellement valorisé à 46.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LRNZ.
Comment acheter des actions LRNZ ?
Vous pouvez acheter des actions TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF au cours actuel de 46.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.85 ou de 47.15, le 7 et le -2.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LRNZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LRNZ ?
Investir dans TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.57 - 49.48 et le prix actuel 46.85. Beaucoup comparent 1.69% et 25.40% avant de passer des ordres à 46.85 ou 47.15. Consultez le graphique du cours de LRNZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF ?
Le cours le plus élevé de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF l'année dernière était 49.48. Au cours de 28.57 - 49.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF ?
Le cours le plus bas de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) sur l'année a été 28.57. Sa comparaison avec 46.85 et 28.57 - 49.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LRNZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LRNZ a-t-elle été divisée ?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.72 et 22.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 47.72
- Ouverture
- 48.02
- Bid
- 46.85
- Ask
- 47.15
- Plus Bas
- 46.85
- Plus Haut
- 48.02
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -1.82%
- Changement Mensuel
- 1.69%
- Changement à 6 Mois
- 25.40%
- Changement Annuel
- 22.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Act
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Act
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M