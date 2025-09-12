- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
LRNZ fiyatı bugün -1.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.85 ve Yüksek fiyatı olarak 48.02 aralığında işlem gördü.
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRNZ haberleri
- Investing Beyond The AI Bubble
- Snowflake Teams Up With Palantir To Make AI Work Smarter - Snowflake (NYSE:SNOW)
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- Chart Of The Day: Why AI Stocks Flamed Out On Oracle News
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- AI Capex Should Cripple Next Profit Cycle For S&P 500
- AI Monthly: Rising Usage, Uneven Gains
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- October 2025 Perspective
- All The Focus Is On A.I.
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IGPT: A Smart Beta Strategy Might Not Save You From The Drawdown (NYSEARCA:IGPT)
- AI Research Trip Reaffirms Bullish Outlook
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
Sıkça sorulan sorular
LRNZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi 46.85 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 46.85 - 48.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 47.72 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7 değerine ulaştı. LRNZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi şu anda 46.85 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.16% ve USD değerlerini izler. LRNZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
LRNZ hisse senedi nasıl alınır?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisselerini şu anki 46.85 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 46.85 ve Ask 47.15 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7 ve günlük değişim oranı -2.44% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LRNZ fiyat hareketlerini takip edin.
LRNZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 28.57 - 49.48 ve mevcut fiyatı 46.85 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 46.85 veya Ask 47.15 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.69% ve 6 aylık değişim oranı 25.40% değerlerini karşılaştırır. LRNZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi yıllık olarak 49.48 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 28.57 - 49.48). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 47.72 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF performansını takip edin.
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 28.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 46.85 ve hareket ettiği yıllık aralık 28.57 - 49.48 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LRNZ fiyat hareketlerini izleyin.
LRNZ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 47.72 ve yıllık değişim oranı 22.16% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 47.72
- Açılış
- 48.02
- Satış
- 46.85
- Alış
- 47.15
- Düşük
- 46.85
- Yüksek
- 48.02
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- -1.82%
- Aylık değişim
- 1.69%
- 6 aylık değişim
- 25.40%
- Yıllık değişim
- 22.16%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.3%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- -12.8
- Beklenti
- 4.8
- Önceki
- 23.2
- Açıklanan
- 4.6
- Beklenti
- 8.3
- Önceki
- 5.6
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.0%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.524 M
- Beklenti
- -2.689 M
- Önceki
- 3.715 M
- Açıklanan
- -0.703 M
- Beklenti
- -0.276 M
- Önceki
- -0.763 M