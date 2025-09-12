KotasyonBölümler
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

46.85 USD 0.87 (1.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LRNZ fiyatı bugün -1.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.85 ve Yüksek fiyatı olarak 48.02 aralığında işlem gördü.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

LRNZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi 46.85 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 46.85 - 48.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 47.72 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7 değerine ulaştı. LRNZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi şu anda 46.85 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.16% ve USD değerlerini izler. LRNZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LRNZ hisse senedi nasıl alınır?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisselerini şu anki 46.85 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 46.85 ve Ask 47.15 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7 ve günlük değişim oranı -2.44% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LRNZ fiyat hareketlerini takip edin.

LRNZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 28.57 - 49.48 ve mevcut fiyatı 46.85 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 46.85 veya Ask 47.15 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.69% ve 6 aylık değişim oranı 25.40% değerlerini karşılaştırır. LRNZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi yıllık olarak 49.48 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 28.57 - 49.48). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 47.72 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF performansını takip edin.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 28.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 46.85 ve hareket ettiği yıllık aralık 28.57 - 49.48 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LRNZ fiyat hareketlerini izleyin.

LRNZ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 47.72 ve yıllık değişim oranı 22.16% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
46.85 48.02
Yıllık aralık
28.57 49.48
Önceki kapanış
47.72
Açılış
48.02
Satış
46.85
Alış
47.15
Düşük
46.85
Yüksek
48.02
Hacim
7
Günlük değişim
-1.82%
Aylık değişim
1.69%
6 aylık değişim
25.40%
Yıllık değişim
22.16%
