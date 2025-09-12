- 概要
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
LRNZの今日の為替レートは、-1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり46.85の安値と48.02の高値で取引されました。
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LRNZ News
よくあるご質問
LRNZ株の現在の価格は？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株価は本日46.85です。46.85 - 48.02内で取引され、前日の終値は47.72、取引量は7に達しました。LRNZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株は配当を出しますか？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの現在の価格は46.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.16%やUSDにも注目します。LRNZの動きはライブチャートで確認できます。
LRNZ株を買う方法は？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株は現在46.85で購入可能です。注文は通常46.85または47.15付近で行われ、7や-2.44%が市場の動きを示します。LRNZの最新情報はライブチャートで確認できます。
LRNZ株に投資する方法は？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFへの投資では、年間の値幅28.57 - 49.48と現在の46.85を考慮します。注文は多くの場合46.85や47.15で行われる前に、1.69%や25.40%と比較されます。LRNZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株の最高値は？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの過去1年の最高値は49.48でした。28.57 - 49.48内で株価は大きく変動し、47.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株の最低値は？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF(LRNZ)の年間最安値は28.57でした。現在の46.85や28.57 - 49.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LRNZの動きはライブチャートで確認できます。
LRNZの株式分割はいつ行われましたか？
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.72、22.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 47.72
- 始値
- 48.02
- 買値
- 46.85
- 買値
- 47.15
- 安値
- 46.85
- 高値
- 48.02
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- -1.82%
- 1ヶ月の変化
- 1.69%
- 6ヶ月の変化
- 25.40%
- 1年の変化
- 22.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M