クォートセクション
通貨 / LRNZ
株に戻る

LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

46.85 USD 0.87 (1.82%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LRNZの今日の為替レートは、-1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり46.85の安値と48.02の高値で取引されました。

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LRNZ News

よくあるご質問

LRNZ株の現在の価格は？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株価は本日46.85です。46.85 - 48.02内で取引され、前日の終値は47.72、取引量は7に達しました。LRNZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株は配当を出しますか？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの現在の価格は46.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.16%やUSDにも注目します。LRNZの動きはライブチャートで確認できます。

LRNZ株を買う方法は？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株は現在46.85で購入可能です。注文は通常46.85または47.15付近で行われ、7や-2.44%が市場の動きを示します。LRNZの最新情報はライブチャートで確認できます。

LRNZ株に投資する方法は？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFへの投資では、年間の値幅28.57 - 49.48と現在の46.85を考慮します。注文は多くの場合46.85や47.15で行われる前に、1.69%や25.40%と比較されます。LRNZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株の最高値は？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの過去1年の最高値は49.48でした。28.57 - 49.48内で株価は大きく変動し、47.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFの株の最低値は？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF(LRNZ)の年間最安値は28.57でした。現在の46.85や28.57 - 49.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LRNZの動きはライブチャートで確認できます。

LRNZの株式分割はいつ行われましたか？

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.72、22.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.85 48.02
1年のレンジ
28.57 49.48
以前の終値
47.72
始値
48.02
買値
46.85
買値
47.15
安値
46.85
高値
48.02
出来高
7
1日の変化
-1.82%
1ヶ月の変化
1.69%
6ヶ月の変化
25.40%
1年の変化
22.16%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M