CotizacionesSecciones
Divisas / LRNZ
Volver a Acciones

LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

46.85 USD 0.87 (1.82%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LRNZ de hoy ha cambiado un -1.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.85, mientras que el máximo ha alcanzado 48.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LRNZ News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de LRNZ hoy?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) se evalúa hoy en 46.85. El instrumento se negocia dentro de 46.85 - 48.02; el cierre de ayer ha sido 47.72 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LRNZ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF se evalúa actualmente en 46.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 22.16% y USD. Monitoree los movimientos de LRNZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de LRNZ?

Puede comprar acciones de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) al precio actual de 46.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.85 o 47.15, mientras que 7 y -2.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LRNZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de LRNZ?

Invertir en TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF implica tener en cuenta el rango anual 28.57 - 49.48 y el precio actual 46.85. Muchos comparan 1.69% y 25.40% antes de colocar órdenes en 46.85 o 47.15. Estudie los cambios diarios de precios de LRNZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

El precio más alto de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) en el último año ha sido 49.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.57 - 49.48, una comparación con 47.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

El precio más bajo de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) para el año ha sido 28.57. La comparación con los actuales 46.85 y 28.57 - 49.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LRNZ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LRNZ?

En el pasado, TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.72 y 22.16% después de las acciones corporativas.

Rango diario
46.85 48.02
Rango anual
28.57 49.48
Cierres anteriores
47.72
Open
48.02
Bid
46.85
Ask
47.15
Low
46.85
High
48.02
Volumen
7
Cambio diario
-1.82%
Cambio mensual
1.69%
Cambio a 6 meses
25.40%
Cambio anual
22.16%
16 octubre, jueves
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Ventas Minoristas m/m
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Ventas Minoristas Básicas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.7%
12:30
USD
Control Minorista m/m
Act.
Pronós.
-0.3%
Prev.
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
IPP Básico m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
-12.8
Pronós.
4.8
Prev.
23.2
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
4.6
Pronós.
8.3
Prev.
5.6
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Inventarios de las Empresas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.2%
14:00
USD
Inventarios Minoristas m/m
Act.
Pronós.
0.0%
Prev.
0.0%
14:00
USD
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m
Act.
Pronós.
Prev.
0.3%
14:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
3.524 M
Pronós.
-2.689 M
Prev.
3.715 M
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
-0.703 M
Pronós.
-0.276 M
Prev.
-0.763 M