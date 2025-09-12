- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
El tipo de cambio de LRNZ de hoy ha cambiado un -1.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.85, mientras que el máximo ha alcanzado 48.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRNZ News
- Investing Beyond The AI Bubble
- Snowflake Teams Up With Palantir To Make AI Work Smarter - Snowflake (NYSE:SNOW)
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- Chart Of The Day: Why AI Stocks Flamed Out On Oracle News
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- AI Capex Should Cripple Next Profit Cycle For S&P 500
- AI Monthly: Rising Usage, Uneven Gains
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- October 2025 Perspective
- All The Focus Is On A.I.
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IGPT: A Smart Beta Strategy Might Not Save You From The Drawdown (NYSEARCA:IGPT)
- AI Research Trip Reaffirms Bullish Outlook
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LRNZ hoy?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) se evalúa hoy en 46.85. El instrumento se negocia dentro de 46.85 - 48.02; el cierre de ayer ha sido 47.72 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LRNZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF se evalúa actualmente en 46.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 22.16% y USD. Monitoree los movimientos de LRNZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LRNZ?
Puede comprar acciones de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) al precio actual de 46.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.85 o 47.15, mientras que 7 y -2.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LRNZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LRNZ?
Invertir en TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF implica tener en cuenta el rango anual 28.57 - 49.48 y el precio actual 46.85. Muchos comparan 1.69% y 25.40% antes de colocar órdenes en 46.85 o 47.15. Estudie los cambios diarios de precios de LRNZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
El precio más alto de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) en el último año ha sido 49.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.57 - 49.48, una comparación con 47.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
El precio más bajo de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) para el año ha sido 28.57. La comparación con los actuales 46.85 y 28.57 - 49.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LRNZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LRNZ?
En el pasado, TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.72 y 22.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 47.72
- Open
- 48.02
- Bid
- 46.85
- Ask
- 47.15
- Low
- 46.85
- High
- 48.02
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -1.82%
- Cambio mensual
- 1.69%
- Cambio a 6 meses
- 25.40%
- Cambio anual
- 22.16%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M