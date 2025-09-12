- 개요
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
LRNZ 환율이 오늘 -1.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 47.21이고 고가는 48.02이었습니다.
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LRNZ News
자주 묻는 질문
오늘 LRNZ 주식의 가격은?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF 주식은 당일 47.21에 가격이 책정되며 47.21 - 48.02 내에서 거래되고 어제의 종가는 47.72 였고 거래 볼륨은 5이었습니다. LRNZ의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF은 현재 47.21로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 23.10% 및 USD를 지켜 봅니다. LRNZ의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
LRNZ 주식을 매수하는 방법은?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF의 주식을 현재 47.21의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 47.51 근처로 접수되며 5 및 -1.69%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 LRNZ의 업데이트를 확인해 보세요.
LRNZ 주식에 투자하는 방법은?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 28.57 - 49.48 및 현재 가격 47.21을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 2.47% 및 26.37%를 비교합니다. LRNZ 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF 주식 최고가는?
지난해 TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF의 최고가는 49.48였습니다. 28.57 - 49.48 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 47.72와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF의 움직임을 살펴보세요.
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF 최저가는?
연중 TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ)의 최저 가격은 28.57였습니다. 현재 47.21 및 28.57 - 49.48와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. LRNZ의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
LRNZ 주식의 분할은 언제였는지?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 47.72 및 23.10%에서 볼 수 있습니다.
