LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
Der Wechselkurs von LRNZ hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.85 bis zu einem Hoch von 48.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LRNZ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LRNZ heute?
Die Aktie von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) notiert heute bei 46.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 46.85 - 48.02 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.72 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von LRNZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LRNZ Dividenden?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF wird derzeit mit 46.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 22.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LRNZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich LRNZ-Aktien?
Sie können Aktien von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) zum aktuellen Kurs von 46.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.85 oder 47.15 platziert, während 7 und -2.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LRNZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LRNZ-Aktien?
Bei einer Investition in TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF müssen die jährliche Spanne 28.57 - 49.48 und der aktuelle Kurs 46.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.69% und 25.40%, bevor sie Orders zu 46.85 oder 47.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LRNZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
Der höchste Kurs von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) im vergangenen Jahr lag bei 49.48. Innerhalb von 28.57 - 49.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
Der niedrigste Kurs von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) im Laufe des Jahres betrug 28.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.85 und der Spanne 28.57 - 49.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LRNZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LRNZ statt?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.72 und 22.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.72
- Eröffnung
- 48.02
- Bid
- 46.85
- Ask
- 47.15
- Tief
- 46.85
- Hoch
- 48.02
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -1.82%
- Monatsänderung
- 1.69%
- 6-Monatsänderung
- 25.40%
- Jahresänderung
- 22.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B