LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

46.85 USD 0.87 (1.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LRNZ hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.85 bis zu einem Hoch von 48.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Wie ist der Aktienkurs von LRNZ heute?

Die Aktie von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) notiert heute bei 46.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 46.85 - 48.02 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.72 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von LRNZ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LRNZ Dividenden?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF wird derzeit mit 46.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 22.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LRNZ zu verfolgen.

Wie kaufe ich LRNZ-Aktien?

Sie können Aktien von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) zum aktuellen Kurs von 46.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.85 oder 47.15 platziert, während 7 und -2.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LRNZ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LRNZ-Aktien?

Bei einer Investition in TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF müssen die jährliche Spanne 28.57 - 49.48 und der aktuelle Kurs 46.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.69% und 25.40%, bevor sie Orders zu 46.85 oder 47.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LRNZ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

Der höchste Kurs von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) im vergangenen Jahr lag bei 49.48. Innerhalb von 28.57 - 49.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

Der niedrigste Kurs von TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) im Laufe des Jahres betrug 28.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.85 und der Spanne 28.57 - 49.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LRNZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LRNZ statt?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.72 und 22.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
46.85 48.02
Jahresspanne
28.57 49.48
Vorheriger Schlusskurs
47.72
Eröffnung
48.02
Bid
46.85
Ask
47.15
Tief
46.85
Hoch
48.02
Volumen
7
Tagesänderung
-1.82%
Monatsänderung
1.69%
6-Monatsänderung
25.40%
Jahresänderung
22.16%
