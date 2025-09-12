- Panoramica
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
Il tasso di cambio LRNZ ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.85 e ad un massimo di 48.02.
Segui le dinamiche di TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LRNZ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LRNZ oggi?
Oggi le azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF sono prezzate a 46.85. Viene scambiato all'interno di 46.85 - 48.02, la chiusura di ieri è stata 47.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LRNZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF pagano dividendi?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF è attualmente valutato a 46.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LRNZ.
Come acquistare azioni LRNZ?
Puoi acquistare azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF al prezzo attuale di 46.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.85 o 47.15, mentre 7 e -2.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LRNZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LRNZ?
Investire in TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.57 - 49.48 e il prezzo attuale 46.85. Molti confrontano 1.69% e 25.40% prima di effettuare ordini su 46.85 o 47.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LRNZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
Il prezzo massimo di TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF nell'ultimo anno è stato 49.48. All'interno di 28.57 - 49.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
Il prezzo più basso di TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) nel corso dell'anno è stato 28.57. Confrontandolo con gli attuali 46.85 e 28.57 - 49.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LRNZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LRNZ?
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.72 e 22.16%.
- Chiusura Precedente
- 47.72
- Apertura
- 48.02
- Bid
- 46.85
- Ask
- 47.15
- Minimo
- 46.85
- Massimo
- 48.02
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -1.82%
- Variazione Mensile
- 1.69%
- Variazione Semestrale
- 25.40%
- Variazione Annuale
- 22.16%
