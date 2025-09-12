QuotazioniSezioni
LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

46.85 USD 0.87 (1.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LRNZ ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.85 e ad un massimo di 48.02.

Segui le dinamiche di TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LRNZ oggi?

Oggi le azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF sono prezzate a 46.85. Viene scambiato all'interno di 46.85 - 48.02, la chiusura di ieri è stata 47.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LRNZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF pagano dividendi?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF è attualmente valutato a 46.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LRNZ.

Come acquistare azioni LRNZ?

Puoi acquistare azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF al prezzo attuale di 46.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.85 o 47.15, mentre 7 e -2.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LRNZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LRNZ?

Investire in TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.57 - 49.48 e il prezzo attuale 46.85. Molti confrontano 1.69% e 25.40% prima di effettuare ordini su 46.85 o 47.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LRNZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

Il prezzo massimo di TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF nell'ultimo anno è stato 49.48. All'interno di 28.57 - 49.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?

Il prezzo più basso di TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) nel corso dell'anno è stato 28.57. Confrontandolo con gli attuali 46.85 e 28.57 - 49.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LRNZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LRNZ?

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.72 e 22.16%.

Intervallo Giornaliero
46.85 48.02
Intervallo Annuale
28.57 49.48
Chiusura Precedente
47.72
Apertura
48.02
Bid
46.85
Ask
47.15
Minimo
46.85
Massimo
48.02
Volume
7
Variazione giornaliera
-1.82%
Variazione Mensile
1.69%
Variazione Semestrale
25.40%
Variazione Annuale
22.16%
16 ottobre, giovedì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Vendite al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Vendite al Dettaglio Core m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Controllo Retail m/m
Agire
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
IPP m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP Core m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
Agire
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Occupazione della Fed di Filadelfia
Agire
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Scorte Aziendali m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m
Agire
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M