LRNZ: TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
A taxa do LRNZ para hoje mudou para -1.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.85 e o mais alto foi 48.02.
Veja a dinâmica do par de moedas TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRNZ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LRNZ hoje?
Hoje TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) está avaliado em 46.85. O instrumento é negociado dentro de 46.85 - 48.02, o fechamento de ontem foi 47.72, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LRNZ em tempo real.
As ações de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF pagam dividendos?
Atualmente TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF está avaliado em 46.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.16% e USD. Monitore os movimentos de LRNZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LRNZ?
Você pode comprar ações de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) pelo preço atual 46.85. Ordens geralmente são executadas perto de 46.85 ou 47.15, enquanto 7 e -2.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LRNZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LRNZ?
Investir em TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF envolve considerar a faixa anual 28.57 - 49.48 e o preço atual 46.85. Muitos comparam 1.69% e 25.40% antes de enviar ordens em 46.85 ou 47.15. Estude as mudanças diárias de preço de LRNZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
O maior preço de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) no último ano foi 49.48. As ações oscilaram bastante dentro de 28.57 - 49.48, e a comparação com 47.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF?
O menor preço de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) no ano foi 28.57. A comparação com o preço atual 46.85 e 28.57 - 49.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LRNZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LRNZ?
No passado TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 47.72 e 22.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 47.72
- Open
- 48.02
- Bid
- 46.85
- Ask
- 47.15
- Low
- 46.85
- High
- 48.02
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -1.82%
- Mudança mensal
- 1.69%
- Mudança de 6 meses
- 25.40%
- Mudança anual
- 22.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh