Валюты / LRN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LRN: Stride Inc
139.38 USD 0.30 (0.21%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LRN за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.17, а максимальная — 141.40.
Следите за динамикой Stride Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LRN
- Stride: Fairly Valued, But I Like This High Potential Options Strategy (NYSE:LRN)
- Stride: Record Q4 Results, Strong FY2026 Setup, And Options Market Tailwinds (NYSE:LRN)
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- New Strong Buy Stocks for September 15th
- Perdoceo Education Corporation (PRDO) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- These 2 Consumer Discretionary Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Will Busuu's 15% Growth Make Chegg a Language-Learning Leader?
- Is Stride (LRN) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Credo Technology and Symbotic have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Can Stride Maintain the 20% Enrollment Growth Trend Into FY26?
- K12 (LRN) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Stride and Summit Hotel have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 4 Stocks Leading in Interest Coverage as Wall Street Eyes Rate Cuts
- Bull of the Day: Stride, Inc. (LRN)
- Best Momentum Stock to Buy for September 4th
- New Strong Buy Stocks for September 4th
- Is Stride's Investment in Tutoring the Key to Growth Retention?
- Chegg Stock up 14% in 3 Months: Is It the Right Time to Buy or Wait?
- LRN Stock Surges 15% in 3 Months: Should Investors Buy it Now?
- Behind The Pick: The Quiet Strength Of Stride, Inc.
- 5 Top School Stocks to Buy in a Shifting Education Market
- K12 (LRN) Is Up 3.11% in One Week: What You Should Know
- Stride Inc stock hits all-time high of 169.95 USD
Дневной диапазон
136.17 141.40
Годовой диапазон
63.25 171.16
- Предыдущее закрытие
- 139.68
- Open
- 140.59
- Bid
- 139.38
- Ask
- 139.68
- Low
- 136.17
- High
- 141.40
- Объем
- 3.271 K
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -13.20%
- 6-месячное изменение
- 10.58%
- Годовое изменение
- 63.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.