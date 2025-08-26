КотировкиРазделы
LRN: Stride Inc

139.38 USD 0.30 (0.21%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LRN за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.17, а максимальная — 141.40.

Следите за динамикой Stride Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
136.17 141.40
Годовой диапазон
63.25 171.16
Предыдущее закрытие
139.68
Open
140.59
Bid
139.38
Ask
139.68
Low
136.17
High
141.40
Объем
3.271 K
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
-13.20%
6-месячное изменение
10.58%
Годовое изменение
63.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.