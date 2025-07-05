КотировкиРазделы
IEX: IDEX Corporation

163.88 USD 2.73 (1.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IEX за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 160.80, а максимальная — 163.98.

Следите за динамикой IDEX Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
160.80 163.98
Годовой диапазон
153.86 238.22
Предыдущее закрытие
161.15
Open
161.60
Bid
163.88
Ask
164.18
Low
160.80
High
163.98
Объем
1.363 K
Дневное изменение
1.69%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
-8.62%
Годовое изменение
-23.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.