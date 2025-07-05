Валюты / IEX
IEX: IDEX Corporation
163.88 USD 2.73 (1.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IEX за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 160.80, а максимальная — 163.98.
Следите за динамикой IDEX Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IEX
Дневной диапазон
160.80 163.98
Годовой диапазон
153.86 238.22
- Предыдущее закрытие
- 161.15
- Open
- 161.60
- Bid
- 163.88
- Ask
- 164.18
- Low
- 160.80
- High
- 163.98
- Объем
- 1.363 K
- Дневное изменение
- 1.69%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- -8.62%
- Годовое изменение
- -23.40%
