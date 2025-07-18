Währungen / IEX
IEX: IDEX Corporation
162.06 USD 2.51 (1.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IEX hat sich für heute um 1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.08 bis zu einem Hoch von 163.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die IDEX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
160.08 163.07
Jahresspanne
153.86 238.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 159.55
- Eröffnung
- 161.42
- Bid
- 162.06
- Ask
- 162.36
- Tief
- 160.08
- Hoch
- 163.07
- Volumen
- 1.137 K
- Tagesänderung
- 1.57%
- Monatsänderung
- -0.45%
- 6-Monatsänderung
- -9.63%
- Jahresänderung
- -24.25%
