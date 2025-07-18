KurseKategorien
Währungen / IEX
Zurück zum Aktien

IEX: IDEX Corporation

162.06 USD 2.51 (1.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IEX hat sich für heute um 1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.08 bis zu einem Hoch von 163.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die IDEX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEX News

Tagesspanne
160.08 163.07
Jahresspanne
153.86 238.22
Vorheriger Schlusskurs
159.55
Eröffnung
161.42
Bid
162.06
Ask
162.36
Tief
160.08
Hoch
163.07
Volumen
1.137 K
Tagesänderung
1.57%
Monatsänderung
-0.45%
6-Monatsänderung
-9.63%
Jahresänderung
-24.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K