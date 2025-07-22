Devises / IEX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IEX: IDEX Corporation
161.02 USD 1.04 (0.64%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IEX a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 160.60 et à un maximum de 164.75.
Suivez la dynamique IDEX Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEX Nouvelles
- IDEX Approves Additional Share Buyback Program, Affirms Dividend Payment
- IDEX augmente son autorisation de rachat d’actions à 1 milliard €
- IDEX boosts share repurchase authorization to $1 billion
- Why Is Idex (IEX) Up 1.1% Since Last Earnings Report?
- Reasons Why You Should Avoid Betting on IDEX Stock Right Now
- IDEX: A Wonderful Business Finally Trading At A Real Undervaluation (NYSE:IEX)
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- DA Davidson lowers IDEX stock price target to $180 on mixed market conditions
- Mizuho lowers IDEX Corp stock price target to $170 on operational concerns
- IDEX (IEX) Q2 Revenue Jumps 7%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- IDEX Q2 Earnings Surpass Estimates, Sales Increase Year Over Year
- IDEX Q2 2025 slides: Mixed results and cautious outlook send shares tumbling
- Idex (IEX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Idex (IEX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- IDEX earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- Stanley Black's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Down Y/Y
- IDEX Gears Up to Post Q2 Earnings: Is a Beat in the Offing?
- Graco's Earnings Miss Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
- Chart Industries (GTLS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Idex (IEX) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Will Idex (IEX) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
Range quotidien
160.60 164.75
Range Annuel
153.86 238.22
- Clôture Précédente
- 162.06
- Ouverture
- 163.40
- Bid
- 161.02
- Ask
- 161.32
- Plus Bas
- 160.60
- Plus Haut
- 164.75
- Volume
- 1.224 K
- Changement quotidien
- -0.64%
- Changement Mensuel
- -1.09%
- Changement à 6 Mois
- -10.21%
- Changement Annuel
- -24.74%
20 septembre, samedi