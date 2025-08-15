Валюты / GLOB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GLOB: Globant S.A
56.76 USD 1.18 (2.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLOB за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.77, а максимальная — 56.82.
Следите за динамикой Globant S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GLOB
- Globant SA stock hits 52-week low at 60.53 USD
- Globant stock hits 52-week low at 64.51 USD
- Globant: AI Demand Is Promising, But Growth Is Still Not There (NYSE:GLOB)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Globant stock price target lowered to $75 from $120 at UBS
- Globant Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Down
- Globant Grows AI Revenue and Cuts Costs
- Mizuho lowers Globant stock price target to $91 on reduced growth outlook
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Harding Loevner International Small Companies Equity Q2 2025 Commentary (HLMRX)
- Harding Loevner Global Small Companies Equity Q2 2025 Commentary
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Globant Can't Get Its Groove Back in Q2
- Globant shares slide after weak outlook and in-line quarter
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Cowen lowers Globant stock price target to $92 on slower deal closures
- Needham lowers Globant stock price target to $85 on soft guidance
- Goldman Sachs reiterates Neutral rating on Globant stock amid revenue guidance cut
- Applied Materials Issues Weak Outlook, Joins Globant, Sandisk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Globant S.A. (GLOB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Globant SA earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
Дневной диапазон
54.77 56.82
Годовой диапазон
54.36 238.33
- Предыдущее закрытие
- 55.58
- Open
- 55.90
- Bid
- 56.76
- Ask
- 57.06
- Low
- 54.77
- High
- 56.82
- Объем
- 2.694 K
- Дневное изменение
- 2.12%
- Месячное изменение
- -13.96%
- 6-месячное изменение
- -51.65%
- Годовое изменение
- -71.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.