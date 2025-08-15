КотировкиРазделы
GLOB: Globant S.A

56.76 USD 1.18 (2.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GLOB за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.77, а максимальная — 56.82.

Следите за динамикой Globant S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
54.77 56.82
Годовой диапазон
54.36 238.33
Предыдущее закрытие
55.58
Open
55.90
Bid
56.76
Ask
57.06
Low
54.77
High
56.82
Объем
2.694 K
Дневное изменение
2.12%
Месячное изменение
-13.96%
6-месячное изменение
-51.65%
Годовое изменение
-71.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.