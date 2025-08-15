Moedas / GLOB
GLOB: Globant S.A
56.76 USD 0.42 (0.75%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLOB para hoje mudou para 0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.94 e o mais alto foi 57.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Globant S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GLOB Notícias
Faixa diária
55.94 57.67
Faixa anual
54.36 238.33
- Fechamento anterior
- 56.34
- Open
- 57.39
- Bid
- 56.76
- Ask
- 57.06
- Low
- 55.94
- High
- 57.67
- Volume
- 570
- Mudança diária
- 0.75%
- Mudança mensal
- -13.96%
- Mudança de 6 meses
- -51.65%
- Mudança anual
- -71.16%
