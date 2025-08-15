クォートセクション
通貨 / GLOB
GLOB: Globant S.A

57.20 USD 0.86 (1.53%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLOBの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり55.94の安値と57.67の高値で取引されました。

Globant S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
55.94 57.67
1年のレンジ
54.36 238.33
以前の終値
56.34
始値
57.39
買値
57.20
買値
57.50
安値
55.94
高値
57.67
出来高
2.397 K
1日の変化
1.53%
1ヶ月の変化
-13.29%
6ヶ月の変化
-51.28%
1年の変化
-70.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K