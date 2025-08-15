Währungen / GLOB
GLOB: Globant S.A
57.20 USD 0.86 (1.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLOB hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.94 bis zu einem Hoch von 57.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Globant S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
55.94 57.67
Jahresspanne
54.36 238.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.34
- Eröffnung
- 57.39
- Bid
- 57.20
- Ask
- 57.50
- Tief
- 55.94
- Hoch
- 57.67
- Volumen
- 2.397 K
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- -13.29%
- 6-Monatsänderung
- -51.28%
- Jahresänderung
- -70.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K