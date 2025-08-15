KurseKategorien
Währungen / GLOB
Zurück zum Aktien

GLOB: Globant S.A

57.20 USD 0.86 (1.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLOB hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.94 bis zu einem Hoch von 57.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Globant S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLOB News

Tagesspanne
55.94 57.67
Jahresspanne
54.36 238.33
Vorheriger Schlusskurs
56.34
Eröffnung
57.39
Bid
57.20
Ask
57.50
Tief
55.94
Hoch
57.67
Volumen
2.397 K
Tagesänderung
1.53%
Monatsänderung
-13.29%
6-Monatsänderung
-51.28%
Jahresänderung
-70.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K