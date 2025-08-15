통화 / GLOB
GLOB: Globant S.A
56.98 USD 0.22 (0.38%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLOB 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.93이고 고가는 57.63이었습니다.
Globant S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GLOB News
일일 변동 비율
55.93 57.63
년간 변동
54.36 238.33
- 이전 종가
- 57.20
- 시가
- 57.00
- Bid
- 56.98
- Ask
- 57.28
- 저가
- 55.93
- 고가
- 57.63
- 볼륨
- 2.482 K
- 일일 변동
- -0.38%
- 월 변동
- -13.63%
- 6개월 변동
- -51.47%
- 년간 변동율
- -71.05%
