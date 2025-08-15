CotationsSections
GLOB: Globant S.A

56.98 USD 0.22 (0.38%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GLOB a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.93 et à un maximum de 57.63.

Suivez la dynamique Globant S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
55.93 57.63
Range Annuel
54.36 238.33
Clôture Précédente
57.20
Ouverture
57.00
Bid
56.98
Ask
57.28
Plus Bas
55.93
Plus Haut
57.63
Volume
2.482 K
Changement quotidien
-0.38%
Changement Mensuel
-13.63%
Changement à 6 Mois
-51.47%
Changement Annuel
-71.05%
