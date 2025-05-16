Валюты / FYBR
FYBR: Frontier Communications Parent Inc
37.41 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FYBR за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.32, а максимальная — 37.49.
Следите за динамикой Frontier Communications Parent Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FYBR
- Акции Frontier Communications Parent Inc достигли 52-недельного максимума в $37,51
- Frontier Communications Parent Inc stock hits 52-week high at $37.51
- Frontier Communications stock hits 52-week high at 37.23 USD
- Goldman Sachs starts telecom stocks: AT&T and 2 more started at Buy, 2 rated Sell
- Goldman Sachs initiates Verizon stock coverage with Buy rating
- Benchmark reiterates Hold rating on Frontier Communications stock
- Compared to Estimates, Frontier Communications (FYBR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Frontier Communications (FYBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Frontier Q2 2025 slides: Record fiber customer growth drives accelerating revenue
- Frontier Communications adds record 126,000 fiber customers in second quarter
- Why I Just Bought More of This Ultrahigh-Yield Dividend Stock
- Ribbon Communications (RBBN) Q2 Earnings Meet Estimates
- 2 Billion More Reasons for Income Investors to Buy 6.4%-Yielding Verizon Stock
- Frontier Communications (FYBR) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Verizon Q2 Earnings - Verizon Communications (NYSE:VZ)
- Verizon Earnings, Revenue Top Views. Telecom Firm Raises Guidance.
- Opinion: Stephen Colbert got tangled in the ‘Trump transaction tax’ — and it affects all investors
- Frontier Q1 2025 presentation: Fiber strategy accelerates revenue and EBITDA growth
- Frontier Communications Parent: Big Acquisition In Sight (NASDAQ:FYBR)
- Verizon: Another Bad Plan (NYSE:VZ)
- Dow Jones Index Today: DIA Stock Climbs Higher on Healthcare, Communication Services Comeback - TipRanks.com
- Verizon’s $20 billion Frontier acquisition gets FCC nod
- Verizon ending DEI programs as it seeks US approval for Frontier deal
Дневной диапазон
37.32 37.49
Годовой диапазон
33.71 37.81
- Предыдущее закрытие
- 37.42
- Open
- 37.40
- Bid
- 37.41
- Ask
- 37.71
- Low
- 37.32
- High
- 37.49
- Объем
- 3.764 K
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 4.32%
- Годовое изменение
- 5.35%
