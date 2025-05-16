통화 / FYBR
FYBR: Frontier Communications Parent Inc
37.20 USD 0.13 (0.35%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FYBR 환율이 오늘 -0.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.13이고 고가는 37.35이었습니다.
Frontier Communications Parent Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FYBR News
- 프론티어 커뮤니케이션즈 모회사, 주당 52주 최고가인 $37.51 기록
- Frontier Communications Parent Inc stock hits 52-week high at $37.51
- Frontier Communications stock hits 52-week high at 37.23 USD
- Goldman Sachs starts telecom stocks: AT&T and 2 more started at Buy, 2 rated Sell
- Goldman Sachs initiates Verizon stock coverage with Buy rating
- Benchmark reiterates Hold rating on Frontier Communications stock
- Compared to Estimates, Frontier Communications (FYBR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Frontier Communications (FYBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Frontier Q2 2025 slides: Record fiber customer growth drives accelerating revenue
- Frontier Communications adds record 126,000 fiber customers in second quarter
- Why I Just Bought More of This Ultrahigh-Yield Dividend Stock
- Ribbon Communications (RBBN) Q2 Earnings Meet Estimates
- 2 Billion More Reasons for Income Investors to Buy 6.4%-Yielding Verizon Stock
- Frontier Communications (FYBR) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Verizon Q2 Earnings - Verizon Communications (NYSE:VZ)
- Verizon Earnings, Revenue Top Views. Telecom Firm Raises Guidance.
- Opinion: Stephen Colbert got tangled in the ‘Trump transaction tax’ — and it affects all investors
- Frontier Q1 2025 presentation: Fiber strategy accelerates revenue and EBITDA growth
- Frontier Communications Parent: Big Acquisition In Sight (NASDAQ:FYBR)
- Verizon: Another Bad Plan (NYSE:VZ)
- Dow Jones Index Today: DIA Stock Climbs Higher on Healthcare, Communication Services Comeback - TipRanks.com
- Verizon’s $20 billion Frontier acquisition gets FCC nod
- Verizon ending DEI programs as it seeks US approval for Frontier deal
일일 변동 비율
37.13 37.35
년간 변동
33.71 37.81
- 이전 종가
- 37.33
- 시가
- 37.33
- Bid
- 37.20
- Ask
- 37.50
- 저가
- 37.13
- 고가
- 37.35
- 볼륨
- 4.964 K
- 일일 변동
- -0.35%
- 월 변동
- 0.27%
- 6개월 변동
- 3.74%
- 년간 변동율
- 4.76%
