ENSC: Ensysce Biosciences Inc
2.11 USD 0.04 (1.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENSC за сегодня изменился на 1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.03, а максимальная — 2.14.
Следите за динамикой Ensysce Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ENSC
- Ensysce Biosciences Narrows Loss in Q2
- Ensysce Biosciences Accelerates PF614-MPAR-102 Study with Full Enrollment of Part 2
- Ensysce Biosciences Announces Speakers for Major Symposium at PAINWeek 2025
- ensysce biosciences appoints baker tilly as new auditor
- Ensysce Biosciences secures additional $5.3M NIDA grant
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/24/25 - TipRanks.com
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why Is Ensysce Biosciences Stock Skyrocketing On Wednesday? - Ensysce Biosciences (NASDAQ:ENSC)
- Crude Oil Falls Over 3%; Philip Morris Earnings Top Views - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), Check Point Software (NASDAQ:CHKP)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
2.03 2.14
Годовой диапазон
1.62 14.70
- Предыдущее закрытие
- 2.07
- Open
- 2.07
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Low
- 2.03
- High
- 2.14
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- 1.93%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- -20.38%
- Годовое изменение
- -41.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.