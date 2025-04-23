通貨 / ENSC
ENSC: Ensysce Biosciences Inc
2.10 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENSCの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり2.08の安値と2.14の高値で取引されました。
Ensysce Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.08 2.14
1年のレンジ
1.62 14.70
- 以前の終値
- 2.10
- 始値
- 2.11
- 買値
- 2.10
- 買値
- 2.40
- 安値
- 2.08
- 高値
- 2.14
- 出来高
- 84
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- -20.75%
- 1年の変化
- -41.67%
