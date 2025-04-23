Währungen / ENSC
ENSC: Ensysce Biosciences Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENSC hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.08 bis zu einem Hoch von 2.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ensysce Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.08 2.13
Jahresspanne
1.62 14.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.10
- Eröffnung
- 2.11
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Tief
- 2.08
- Hoch
- 2.13
- Volumen
- 93
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- -21.13%
- Jahresänderung
- -41.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K