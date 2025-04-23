통화 / ENSC
ENSC: Ensysce Biosciences Inc
2.13 USD 0.03 (1.43%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENSC 환율이 오늘 1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.08이고 고가는 2.13이었습니다.
Ensysce Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ENSC News
- Ensysce Biosciences Narrows Loss in Q2
- Ensysce Biosciences Accelerates PF614-MPAR-102 Study with Full Enrollment of Part 2
- Ensysce Biosciences Announces Speakers for Major Symposium at PAINWeek 2025
- ensysce biosciences appoints baker tilly as new auditor
- Ensysce Biosciences secures additional $5.3M NIDA grant
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/24/25 - TipRanks.com
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why Is Ensysce Biosciences Stock Skyrocketing On Wednesday? - Ensysce Biosciences (NASDAQ:ENSC)
- Crude Oil Falls Over 3%; Philip Morris Earnings Top Views - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), Check Point Software (NASDAQ:CHKP)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
일일 변동 비율
2.08 2.13
년간 변동
1.62 14.70
- 이전 종가
- 2.10
- 시가
- 2.11
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- 저가
- 2.08
- 고가
- 2.13
- 볼륨
- 118
- 일일 변동
- 1.43%
- 월 변동
- 2.40%
- 6개월 변동
- -19.62%
- 년간 변동율
- -40.83%
20 9월, 토요일