ENSC: Ensysce Biosciences Inc
2.10 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ENSC para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.08 e o mais alto foi 2.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Ensysce Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ENSC Notícias
- Ensysce Biosciences Narrows Loss in Q2
- Ensysce Biosciences Accelerates PF614-MPAR-102 Study with Full Enrollment of Part 2
- Ensysce Biosciences Announces Speakers for Major Symposium at PAINWeek 2025
- ensysce biosciences appoints baker tilly as new auditor
- Ensysce Biosciences secures additional $5.3M NIDA grant
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/24/25 - TipRanks.com
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why Is Ensysce Biosciences Stock Skyrocketing On Wednesday? - Ensysce Biosciences (NASDAQ:ENSC)
- Crude Oil Falls Over 3%; Philip Morris Earnings Top Views - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), Check Point Software (NASDAQ:CHKP)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Faixa diária
2.08 2.14
Faixa anual
1.62 14.70
- Fechamento anterior
- 2.10
- Open
- 2.11
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 2.08
- High
- 2.14
- Volume
- 84
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.96%
- Mudança de 6 meses
- -20.75%
- Mudança anual
- -41.67%
