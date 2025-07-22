Валюты / DINO
DINO: HF Sinclair Corporation
52.69 USD 1.06 (2.05%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DINO за сегодня изменился на 2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.75, а максимальная — 53.33.
Следите за динамикой HF Sinclair Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DINO
Дневной диапазон
51.75 53.33
Годовой диапазон
24.66 53.33
- Предыдущее закрытие
- 51.63
- Open
- 51.83
- Bid
- 52.69
- Ask
- 52.99
- Low
- 51.75
- High
- 53.33
- Объем
- 4.078 K
- Дневное изменение
- 2.05%
- Месячное изменение
- 3.74%
- 6-месячное изменение
- 60.49%
- Годовое изменение
- 19.26%
