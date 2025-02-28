Валюты / DCGO
DCGO: DocGo Inc
1.53 USD 0.03 (1.92%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DCGO за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.52, а максимальная — 1.57.
Следите за динамикой DocGo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.52 1.57
Годовой диапазон
1.23 5.68
- Предыдущее закрытие
- 1.56
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.52
- High
- 1.57
- Объем
- 378
- Дневное изменение
- -1.92%
- Месячное изменение
- -0.65%
- 6-месячное изменение
- -41.83%
- Годовое изменение
- -53.78%
