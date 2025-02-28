通貨 / DCGO
DCGO: DocGo Inc
1.55 USD 0.07 (4.73%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DCGOの今日の為替レートは、4.73%変化しました。日中、通貨は1あたり1.50の安値と1.56の高値で取引されました。
DocGo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.50 1.56
1年のレンジ
1.23 5.68
- 以前の終値
- 1.48
- 始値
- 1.50
- 買値
- 1.55
- 買値
- 1.85
- 安値
- 1.50
- 高値
- 1.56
- 出来高
- 400
- 1日の変化
- 4.73%
- 1ヶ月の変化
- 0.65%
- 6ヶ月の変化
- -41.06%
- 1年の変化
- -53.17%
