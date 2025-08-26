- Обзор рынка
BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
Курс BUXX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.29, а максимальная — 20.31.
Следите за динамикой EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BUXX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUXX сегодня?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) сегодня оценивается на уровне 20.30. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 20.30, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUXX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF в настоящее время оценивается в 20.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения BUXX на графике в реальном времени.
Как купить акции BUXX?
Вы можете купить акции EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) по текущей цене 20.30. Ордера обычно размещаются около 20.30 или 20.60, тогда как 37 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUXX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUXX?
Инвестирование в EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF предполагает учет годового диапазона 20.16 - 20.49 и текущей цены 20.30. Многие сравнивают -0.20% и -0.10% перед размещением ордеров на 20.30 или 20.60. Изучайте ежедневные изменения цены BUXX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
Самая высокая цена Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) за последний год составила 20.49. Акции заметно колебались в пределах 20.16 - 20.49, сравнение с 20.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
Самая низкая цена Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) за год составила 20.16. Сравнение с текущими 20.30 и 20.16 - 20.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUXX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUXX?
В прошлом EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.30 и -0.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.30
- Open
- 20.30
- Bid
- 20.30
- Ask
- 20.60
- Low
- 20.29
- High
- 20.31
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- -0.10%
- Годовое изменение
- -0.10%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8