BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
Der Wechselkurs von BUXX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.29 bis zu einem Hoch von 20.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUXX News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUXX heute?
Die Aktie von EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) notiert heute bei 20.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.30 und das Handelsvolumen erreichte 104. Das Live-Chart von BUXX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUXX Dividenden?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF wird derzeit mit 20.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUXX zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUXX-Aktien?
Sie können Aktien von EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) zum aktuellen Kurs von 20.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.30 oder 20.60 platziert, während 104 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUXX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUXX-Aktien?
Bei einer Investition in EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF müssen die jährliche Spanne 20.16 - 20.49 und der aktuelle Kurs 20.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und -0.10%, bevor sie Orders zu 20.30 oder 20.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUXX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
Der höchste Kurs von Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) im vergangenen Jahr lag bei 20.49. Innerhalb von 20.16 - 20.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
Der niedrigste Kurs von Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) im Laufe des Jahres betrug 20.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.30 und der Spanne 20.16 - 20.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUXX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUXX statt?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.30 und -0.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.30
- Eröffnung
- 20.30
- Bid
- 20.30
- Ask
- 20.60
- Tief
- 20.29
- Hoch
- 20.31
- Volumen
- 104
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- -0.10%
- Jahresänderung
- -0.10%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8