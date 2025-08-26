- Aperçu
BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
Le taux de change de BUXX a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.29 et à un maximum de 20.31.
Suivez la dynamique EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUXX Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUXX aujourd'hui ?
L'action EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF est cotée à 20.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 20.30 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de BUXX présente ces mises à jour.
L'action EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF verse-t-elle des dividendes ?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF est actuellement valorisé à 20.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUXX.
Comment acheter des actions BUXX ?
Vous pouvez acheter des actions EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF au cours actuel de 20.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.30 ou de 20.60, le 37 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUXX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUXX ?
Investir dans EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.16 - 20.49 et le prix actuel 20.30. Beaucoup comparent -0.20% et -0.10% avant de passer des ordres à 20.30 ou 20.60. Consultez le graphique du cours de BUXX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Strive Enhanced Income Short Maturity ETF ?
Le cours le plus élevé de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF l'année dernière était 20.49. Au cours de 20.16 - 20.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Strive Enhanced Income Short Maturity ETF ?
Le cours le plus bas de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) sur l'année a été 20.16. Sa comparaison avec 20.30 et 20.16 - 20.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUXX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUXX a-t-elle été divisée ?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.30 et -0.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.30
- Ouverture
- 20.30
- Bid
- 20.30
- Ask
- 20.60
- Plus Bas
- 20.29
- Plus Haut
- 20.31
- Volume
- 37
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -0.20%
- Changement à 6 Mois
- -0.10%
- Changement Annuel
- -0.10%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8