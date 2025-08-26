报价部分
货币 / BUXX
回到股票

BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF

20.30 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUXX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.29和高点20.31进行交易。

关注EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BUXX股票今天的价格是多少？

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票今天的定价为20.30。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为20.30，交易量达到70。BUXX的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF目前的价值为20.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪BUXX走势。

如何购买BUXX股票？

您可以以20.30的当前价格购买EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票。订单通常设置在20.30或20.60附近，而70和0.00%显示市场活动。立即关注BUXX的实时图表更新。

如何投资BUXX股票？

投资EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF需要考虑年度范围20.16 - 20.49和当前价格20.30。许多人在以20.30或20.60下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看BUXX价格图表，了解每日变化。

Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Strive Enhanced Income Short Maturity ETF的最高价格是20.49。在20.16 - 20.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF的绩效。

Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票的最低价格是多少？

Strive Enhanced Income Short Maturity ETF（BUXX）的最低价格为20.16。将其与当前的20.30和20.16 - 20.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUXX股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.30和-0.10%中可见。

日范围
20.29 20.31
年范围
20.16 20.49
前一天收盘价
20.30
开盘价
20.30
卖价
20.30
买价
20.60
最低价
20.29
最高价
20.31
交易量
70
日变化
0.00%
月变化
-0.20%
6个月变化
-0.10%
年变化
-0.10%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8