BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
今日BUXX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.29和高点20.31进行交易。
关注EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BUXX新闻
常见问题解答
BUXX股票今天的价格是多少？
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票今天的定价为20.30。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为20.30，交易量达到70。BUXX的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF目前的价值为20.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪BUXX走势。
如何购买BUXX股票？
您可以以20.30的当前价格购买EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票。订单通常设置在20.30或20.60附近，而70和0.00%显示市场活动。立即关注BUXX的实时图表更新。
如何投资BUXX股票？
投资EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF需要考虑年度范围20.16 - 20.49和当前价格20.30。许多人在以20.30或20.60下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看BUXX价格图表，了解每日变化。
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Strive Enhanced Income Short Maturity ETF的最高价格是20.49。在20.16 - 20.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF的绩效。
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF股票的最低价格是多少？
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF（BUXX）的最低价格为20.16。将其与当前的20.30和20.16 - 20.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUXX股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.30和-0.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.30
- 开盘价
- 20.30
- 卖价
- 20.30
- 买价
- 20.60
- 最低价
- 20.29
- 最高价
- 20.31
- 交易量
- 70
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- -0.10%
- 年变化
- -0.10%
