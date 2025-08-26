- Visão do mercado
BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
A taxa do BUXX para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.29 e o mais alto foi 20.31.
Veja a dinâmica do par de moedas EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUXX hoje?
Hoje EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) está avaliado em 20.30. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 20.30, e o volume de negociação atingiu 104. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUXX em tempo real.
As ações de EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF pagam dividendos?
Atualmente EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF está avaliado em 20.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.10% e USD. Monitore os movimentos de BUXX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUXX?
Você pode comprar ações de EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) pelo preço atual 20.30. Ordens geralmente são executadas perto de 20.30 ou 20.60, enquanto 104 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUXX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUXX?
Investir em EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF envolve considerar a faixa anual 20.16 - 20.49 e o preço atual 20.30. Muitos comparam -0.20% e -0.10% antes de enviar ordens em 20.30 ou 20.60. Estude as mudanças diárias de preço de BUXX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
O maior preço de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) no último ano foi 20.49. As ações oscilaram bastante dentro de 20.16 - 20.49, e a comparação com 20.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
O menor preço de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) no ano foi 20.16. A comparação com o preço atual 20.30 e 20.16 - 20.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUXX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUXX?
No passado EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.30 e -0.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.30
- Open
- 20.30
- Bid
- 20.30
- Ask
- 20.60
- Low
- 20.29
- High
- 20.31
- Volume
- 104
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- -0.10%
- Mudança anual
- -0.10%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8