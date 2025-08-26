- Panoramica
BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
Il tasso di cambio BUXX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.29 e ad un massimo di 20.31.
Segui le dinamiche di EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUXX News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUXX oggi?
Oggi le azioni EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF sono prezzate a 20.30. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 20.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUXX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF pagano dividendi?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF è attualmente valutato a 20.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUXX.
Come acquistare azioni BUXX?
Puoi acquistare azioni EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF al prezzo attuale di 20.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.30 o 20.60, mentre 37 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUXX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUXX?
Investire in EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.16 - 20.49 e il prezzo attuale 20.30. Molti confrontano -0.20% e -0.10% prima di effettuare ordini su 20.30 o 20.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUXX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
Il prezzo massimo di Strive Enhanced Income Short Maturity ETF nell'ultimo anno è stato 20.49. All'interno di 20.16 - 20.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
Il prezzo più basso di Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) nel corso dell'anno è stato 20.16. Confrontandolo con gli attuali 20.30 e 20.16 - 20.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUXX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUXX?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.30 e -0.10%.
- Chiusura Precedente
- 20.30
- Apertura
- 20.30
- Bid
- 20.30
- Ask
- 20.60
- Minimo
- 20.29
- Massimo
- 20.31
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- -0.10%
- Variazione Annuale
- -0.10%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8