クォートセクション
通貨 / BUXX
株に戻る

BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF

20.30 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUXXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり20.29の安値と20.31の高値で取引されました。

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUXX News

よくあるご質問

BUXX株の現在の価格は？

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株価は本日20.30です。0.00%内で取引され、前日の終値は20.30、取引量は70に達しました。BUXXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株は配当を出しますか？

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの現在の価格は20.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.10%やUSDにも注目します。BUXXの動きはライブチャートで確認できます。

BUXX株を買う方法は？

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株は現在20.30で購入可能です。注文は通常20.30または20.60付近で行われ、70や0.00%が市場の動きを示します。BUXXの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUXX株に投資する方法は？

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFへの投資では、年間の値幅20.16 - 20.49と現在の20.30を考慮します。注文は多くの場合20.30や20.60で行われる前に、-0.20%や-0.10%と比較されます。BUXXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株の最高値は？

Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの過去1年の最高値は20.49でした。20.16 - 20.49内で株価は大きく変動し、20.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株の最低値は？

Strive Enhanced Income Short Maturity ETF(BUXX)の年間最安値は20.16でした。現在の20.30や20.16 - 20.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUXXの動きはライブチャートで確認できます。

BUXXの株式分割はいつ行われましたか？

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.30、-0.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.29 20.31
1年のレンジ
20.16 20.49
以前の終値
20.30
始値
20.30
買値
20.30
買値
20.60
安値
20.29
高値
20.31
出来高
70
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.20%
6ヶ月の変化
-0.10%
1年の変化
-0.10%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8