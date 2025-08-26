- 概要
BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり20.29の安値と20.31の高値で取引されました。
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BUXX株の現在の価格は？
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株価は本日20.30です。0.00%内で取引され、前日の終値は20.30、取引量は70に達しました。BUXXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株は配当を出しますか？
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの現在の価格は20.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.10%やUSDにも注目します。BUXXの動きはライブチャートで確認できます。
BUXX株を買う方法は？
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株は現在20.30で購入可能です。注文は通常20.30または20.60付近で行われ、70や0.00%が市場の動きを示します。BUXXの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUXX株に投資する方法は？
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFへの投資では、年間の値幅20.16 - 20.49と現在の20.30を考慮します。注文は多くの場合20.30や20.60で行われる前に、-0.20%や-0.10%と比較されます。BUXXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株の最高値は？
Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの過去1年の最高値は20.49でした。20.16 - 20.49内で株価は大きく変動し、20.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Strive Enhanced Income Short Maturity ETFの株の最低値は？
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF(BUXX)の年間最安値は20.16でした。現在の20.30や20.16 - 20.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUXXの動きはライブチャートで確認できます。
BUXXの株式分割はいつ行われましたか？
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.30、-0.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.30
- 始値
- 20.30
- 買値
- 20.30
- 買値
- 20.60
- 安値
- 20.29
- 高値
- 20.31
- 出来高
- 70
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.20%
- 6ヶ月の変化
- -0.10%
- 1年の変化
- -0.10%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8