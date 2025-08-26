- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BUXX: EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
El tipo de cambio de BUXX de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.29, mientras que el máximo ha alcanzado 20.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUXX News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUXX hoy?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) se evalúa hoy en 20.30. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 20.30 y el volumen comercial ha alcanzado 70. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUXX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF se evalúa actualmente en 20.30. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.10% y USD. Monitoree los movimientos de BUXX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUXX?
Puede comprar acciones de EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) al precio actual de 20.30. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.30 o 20.60, mientras que 70 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUXX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUXX?
Invertir en EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.16 - 20.49 y el precio actual 20.30. Muchos comparan -0.20% y -0.10% antes de colocar órdenes en 20.30 o 20.60. Estudie los cambios diarios de precios de BUXX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
El precio más alto de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) en el último año ha sido 20.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.16 - 20.49, una comparación con 20.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF?
El precio más bajo de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) para el año ha sido 20.16. La comparación con los actuales 20.30 y 20.16 - 20.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUXX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUXX?
En el pasado, EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.30 y -0.10% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.30
- Open
- 20.30
- Bid
- 20.30
- Ask
- 20.60
- Low
- 20.29
- High
- 20.31
- Volumen
- 70
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -0.20%
- Cambio a 6 meses
- -0.10%
- Cambio anual
- -0.10%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8