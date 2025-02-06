Валюты / BARK
BARK: BARK Inc Class A
0.82 USD 0.02 (2.38%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BARK за сегодня изменился на -2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.82, а максимальная — 0.85.
Следите за динамикой BARK Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.82 0.85
Годовой диапазон
0.77 2.56
- Предыдущее закрытие
- 0.84
- Open
- 0.83
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Low
- 0.82
- High
- 0.85
- Объем
- 337
- Дневное изменение
- -2.38%
- Месячное изменение
- -8.89%
- 6-месячное изменение
- -40.15%
- Годовое изменение
- -49.07%
