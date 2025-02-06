Moedas / BARK
BARK: BARK Inc Class A
0.84 USD 0.02 (2.44%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BARK para hoje mudou para 2.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.83 e o mais alto foi 0.85.
Veja a dinâmica do par de moedas BARK Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BARK Notícias
Faixa diária
0.83 0.85
Faixa anual
0.77 2.56
- Fechamento anterior
- 0.82
- Open
- 0.84
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.83
- High
- 0.85
- Volume
- 185
- Mudança diária
- 2.44%
- Mudança mensal
- -6.67%
- Mudança de 6 meses
- -38.69%
- Mudança anual
- -47.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh