KurseKategorien
Währungen / BARK
Zurück zum Aktien

BARK: BARK Inc Class A

0.84 USD 0.02 (2.33%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BARK hat sich für heute um -2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.84 bis zu einem Hoch von 0.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die BARK Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BARK News

Tagesspanne
0.84 0.85
Jahresspanne
0.77 2.56
Vorheriger Schlusskurs
0.86
Eröffnung
0.84
Bid
0.84
Ask
1.14
Tief
0.84
Hoch
0.85
Volumen
151
Tagesänderung
-2.33%
Monatsänderung
-6.67%
6-Monatsänderung
-38.69%
Jahresänderung
-47.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K