BARK: BARK Inc Class A
0.84 USD 0.02 (2.33%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BARK hat sich für heute um -2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.84 bis zu einem Hoch von 0.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die BARK Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BARK News
- BARK, Inc. - Special Call
- BARK promotes Michael Black to president of core business
- BARK to donate all profits from new dog food line to fight hunger
- BARK migrates subscription base to Ordergroove and Shopify
- BARK, Inc. (BARK) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- BARK, Inc. (BARK) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- BARK earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Monro Muffler Brake (MNRO) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- BARK receives NYSE non-compliance notice over minimum stock price
- Bark CFO Ibrahim Zahir buys $50,523 in common stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Bark CFO Ibrahim Zahir acquires shares worth $128,747
- Trump Announces China Trade Talks, Tesla Stock Slumps: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Jefferies lowers Bark Inc. stock price target to $3 from $4
- Canaccord Genuity cuts Bark Inc. stock price target to $2.00
- BARK, Inc. (BARK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- BARK (BARK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- BARK shares fall as Q4 revenue misses estimates, outlook disappoints
- BARK Reports Fourth Quarter Fiscal Year 2025 Results
- BARK earnings matched, revenue fell short of estimates
- BARK: On The Path To Reignite Growth (NYSE:BARK)
- BARK, Inc. (BARK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.84 0.85
Jahresspanne
0.77 2.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.86
- Eröffnung
- 0.84
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Tief
- 0.84
- Hoch
- 0.85
- Volumen
- 151
- Tagesänderung
- -2.33%
- Monatsänderung
- -6.67%
- 6-Monatsänderung
- -38.69%
- Jahresänderung
- -47.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K