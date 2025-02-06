Dövizler / BARK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BARK: BARK Inc Class A
0.85 USD 0.01 (1.16%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BARK fiyatı bugün -1.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.83 ve Yüksek fiyatı olarak 0.86 aralığında işlem gördü.
BARK Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BARK haberleri
- BARK, Inc. - Special Call
- BARK promotes Michael Black to president of core business
- BARK to donate all profits from new dog food line to fight hunger
- BARK migrates subscription base to Ordergroove and Shopify
- BARK, Inc. (BARK) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- BARK, Inc. (BARK) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- BARK earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Monro Muffler Brake (MNRO) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- BARK receives NYSE non-compliance notice over minimum stock price
- Bark CFO Ibrahim Zahir buys $50,523 in common stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Bark CFO Ibrahim Zahir acquires shares worth $128,747
- Trump Announces China Trade Talks, Tesla Stock Slumps: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Jefferies lowers Bark Inc. stock price target to $3 from $4
- Canaccord Genuity cuts Bark Inc. stock price target to $2.00
- BARK, Inc. (BARK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- BARK (BARK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- BARK shares fall as Q4 revenue misses estimates, outlook disappoints
- BARK Reports Fourth Quarter Fiscal Year 2025 Results
- BARK earnings matched, revenue fell short of estimates
- BARK: On The Path To Reignite Growth (NYSE:BARK)
- BARK, Inc. (BARK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.83 0.86
Yıllık aralık
0.77 2.56
- Önceki kapanış
- 0.86
- Açılış
- 0.84
- Satış
- 0.85
- Alış
- 1.15
- Düşük
- 0.83
- Yüksek
- 0.86
- Hacim
- 513
- Günlük değişim
- -1.16%
- Aylık değişim
- -5.56%
- 6 aylık değişim
- -37.96%
- Yıllık değişim
- -47.20%
21 Eylül, Pazar