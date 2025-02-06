Devises / BARK
BARK: BARK Inc Class A
0.85 USD 0.01 (1.16%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BARK a changé de -1.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.83 et à un maximum de 0.86.
Suivez la dynamique BARK Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- BARK, Inc. - Special Call
- BARK promotes Michael Black to president of core business
- BARK to donate all profits from new dog food line to fight hunger
- BARK migrates subscription base to Ordergroove and Shopify
- BARK, Inc. (BARK) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- BARK, Inc. (BARK) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- BARK earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Monro Muffler Brake (MNRO) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- BARK receives NYSE non-compliance notice over minimum stock price
- Bark CFO Ibrahim Zahir buys $50,523 in common stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Bark CFO Ibrahim Zahir acquires shares worth $128,747
- Trump Announces China Trade Talks, Tesla Stock Slumps: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Jefferies lowers Bark Inc. stock price target to $3 from $4
- Canaccord Genuity cuts Bark Inc. stock price target to $2.00
- BARK, Inc. (BARK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- BARK (BARK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- BARK shares fall as Q4 revenue misses estimates, outlook disappoints
- BARK Reports Fourth Quarter Fiscal Year 2025 Results
- BARK earnings matched, revenue fell short of estimates
- BARK: On The Path To Reignite Growth (NYSE:BARK)
- BARK, Inc. (BARK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
0.83 0.86
Range Annuel
0.77 2.56
- Clôture Précédente
- 0.86
- Ouverture
- 0.84
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Plus Bas
- 0.83
- Plus Haut
- 0.86
- Volume
- 513
- Changement quotidien
- -1.16%
- Changement Mensuel
- -5.56%
- Changement à 6 Mois
- -37.96%
- Changement Annuel
- -47.20%
