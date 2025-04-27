КотировкиРазделы
ABEO
ABEO: Abeona Therapeutics Inc

5.68 USD 0.04 (0.70%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABEO за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.56, а максимальная — 5.76.

Следите за динамикой Abeona Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
5.56 5.76
Годовой диапазон
3.93 7.54
Предыдущее закрытие
5.72
Open
5.76
Bid
5.68
Ask
5.98
Low
5.56
High
5.76
Объем
3.262 K
Дневное изменение
-0.70%
Месячное изменение
-16.96%
6-месячное изменение
19.83%
Годовое изменение
-11.11%
