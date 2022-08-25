Order and Risk Management MT4

Утилита для автоматического управления ордерами и рисками. Позволяет взять максимум с прибыли и ограничить свои убытки. Создан практикующим трейдером для трейдеров. Утилита проста в использовании, работает с любыми рыночными ордерами, открытыми трейдером вручную или при помощи советников. Может фильтровать сделки по магическому номеру. Одновременно утилита может работать с любым количеством ордеров. 


Имеет такие функции:

1. Выставление уровней стоплосс и тейкпрофит;

2. Закрытие сделок по уровням трейлинг-стоп;

3. Установка уровней безубытка.


Утилита может:

1. Работать с каждым ордеров отдельно (уровни ставятся на каждый ордер отдельно)

2. Работать с корзиной однонаправленных ордеров (уровни ставятся общие для всех ордеров, BUY и SELL раздельно)

3. Работать с корзиной разнонаправленных ордеров (уровни ставятся общие для всех ордеров, BUY и SELL вместе)


Параметры:

STOPLOSS - стоп-лосс в пипсах, при =-1 не используется;
TAKEPROFIT - тейк-профит в пипсах, при -1 не используется;

TRAILING_STOP - количество пипсов для хода цены, при =-1 не используется;
TRAILING_STEP - количество пипсов на которое увеличится профит с каждым шагом;

BREAKEVEN_STOP- количество пипсов для перевода ордера в безубыток, при =-1 не используется;
BREAKEVEN_STEP - количество пипсов прибыли при закрытии ордера;

BASKET - корзина ордеров или каждый ордер отдельно;
MULTIDIRECTIONAL - разнонаправленные или однонаправленные ордера;

MAGIC_NUMBER - магический номер ордеров, если = -1, то работает со всеми ордерами;
ORDERS_COMMENT - комментарий к сделкам;



      Рекомендуем также
      History Pattern Search
      Yevhenii Levchenko
      Индикаторы
      Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
      Daily Candle Predictor
      Oleg Rodin
      5 (11)
      Индикаторы
      Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
      Noize Absorption Index MT4
      Ekaterina Saltykova
      5 (1)
      Индикаторы
      Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
      Auto Breakeven level
      Makarii Gubaydullin
      Утилиты
      Автоматическая установка уровней безубытка При помощи этой утилиты вы можете настроить автоматическое перемещение SL, когда сделка достигнет желаемой прибыли.  Особенно   удобно   для   краткосрочных   трейдеров.   Также доступна опция смещения: часть прибыли может быть защищена. Многофункциональная утилита : 66+ функций, включая расширенную работу с уровнями BE  |   Напишите мне  если у вас есть вопросы  |   Версия для MT5 Процесс активации функции автоматического безубытка: 1.   Выберите Симв
      K Trade Lib Pro 4
      Kaijun Wang
      Библиотеки
      MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 4.ex4"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
      Owl smart levels
      Sergey Ermolov
      4.24 (37)
      Индикаторы
      Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
      Fibonacci Expansion and Retracement Pro
      Jianyuan Huang
      Индикаторы
      Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
      Candle Countdown With Alerts
      Georgiy Gazaryan
      Индикаторы
      Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
      Pattern Searching
      Kourosh Hossein Davallou
      Индикаторы
      Pattern Searching: Smart, Precise, & Customizable for MT4!  Are you looking for a powerful tool to quickly and accurately identify trading patterns in Forex? This advanced indicator for MetaTrader 4 (MT4) is exactly what you need!  Key Features That Will Amaze You:  Automatic Classic Pattern Detection: This indicator automatically finds the closest classic Forex patterns for you. Whether you're looking for Smart Money Concepts (SMC) or NDS strategies, this tool covers it all!   * Popular patt
      Trendiness Index
      Libertas LLC
      5 (3)
      Индикаторы
      "Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
      Nirvana prop controler MT4
      Aiireza Arjmandi Nezhad
      Индикаторы
      Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
      Fast Trade Copier
      Volodymyr Hrybachov
      4.2 (5)
      Утилиты
      Копировщик сделок предназначен для быстрого и точного копирования приказов между терминалами MetaTrader 4. Копировщик сделок копирует сделки с Master-счета на Slave-счет путем записи информации в общий файл, который находится в общей директории терминалов MT4. Это позволяет копировщику сделок гибко настроить различные схемы приема и передачи торговых сигналов путем изменения имени файла. Чтение и запись файла копировщика сделок производится по таймеру. Копировщик сделок контролирует все изменени
      SMC Venom Model BPR
      Ivan Butko
      Индикаторы
      Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
      Auto Fibo Pro m
      DMITRII GRIDASOV
      Индикаторы
      Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
      ShvedSupDem Pro Buttons
      Andrey Shvedov
      Утилиты
      Эта панель является частью торговой системы SupDem-Pro и служит для поиска наилучших возможностей по любым доступным инструментам. Которые вы можете самостоятельно выбрать из Market Watch (открыв его CTRL+M). Использование этой торговой панели совместно с индикатором ShvedSupDem-Pro_Zone открывает возможность анализировать множество инструментов всего одним нажатием кнопки. Панель позволяет загружать любые инструменты из Market Watch от 6 основных валютных пар вплоть до всех инструментов (480).
      MT4 high accuracy indicators4
      Xue Hang Pan
      Индикаторы
      Indicator function This index buys and sells according to the color, using time is one hour,Please run the test on a 30-minute cycle It is best to use 1H for testing   About update questions In order to be more suitable for market fluctuations, the company regularly updates the indicators   Product cycle and trading time applicable to indicators Applicable mainstream currency pair EUR/USD GBP/USD NZD/USD AUD/USD USD/JPY USD/CAD USD/CHF Applicable mainstream cross currency pair EUR/JPY EUR/GBP E
      Matrixs
      Andriy Sydoruk
      Индикаторы
      Matrix - стрелочный индикатор Форекс. Отображает сигналы просто и наглядно! Стрелки показывают направление заключения сделки, и окрашиваются соответственно что видно на скриншотах. Как видите торговать с таким индикатором легко. Дождался появления стрелки в нужном направлении – открыл сделку. Сформировалась стрелка в обратную сторону – закрыл сделку. Также индикатор отображает линии с помощью которых формируются сигналы стрелок, с учетом внутренних вильтров.
      Gold Titan King Scalper
      Dodong Christian Arnon
      Индикаторы
      Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
      Blahtech Market Profile
      Blahtech Limited
      4.53 (15)
      Индикаторы
      Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
      Protected highs lows and trend detected MT4
      Minh Truong Pham
      5 (2)
      Индикаторы
      This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure Shift (MSS) for reversals or a Break of Structure (BOS) for co
      Magic Balance
      Daniil Evstratenko
      Индикаторы
      Индикатор показывает какие торговые пары, стратегии, роботы и сигналы, которые Вы используете, являются прибыльными, а какие нет. Статистика сделок и график баланса отображаются в валюте счета и пипсах - для переключения просто кликните на график. кнопка "$"(вверху слева) - свернуть\развернуть и перемещение панели индикатора кнопка ">"(внизу справа) - растягивание и сброс к изначальному размеру Статистика сделок 1 строка - баланс счета, текущая прибыль и лот открытых торгов; 2 строка - количест
      Forex Gump
      Andrey Kozak
      2.4 (5)
      Индикаторы
      Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
      Stratos Pali
      Michela Russo
      5 (4)
      Индикаторы
      Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
      Exp COPYLOT CLIENT for MT4
      Vladislav Andruschenko
      4.69 (65)
      Утилиты
      Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
      Morning Star pattern ms
      DMITRII GRIDASOV
      Индикаторы
      Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
      VR Cub
      Vladimir Pastushak
      Индикаторы
      VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
      Trade Assistant Pro 36 in 1
      Makarii Gubaydullin
      4.76 (21)
      Утилиты
      Ultimate Trade Assistant MT4 — Многофункциональный торговый ассистент Более 66 инструментов для анализа, управления и автоматизации торговли в одном окне. Ассистент объединяет управление рисками, ордерами, позициями и анализ рынка в едином интерфейсе. Подходит для всех рынков — форекс, акции, криптовалюты, индексы и металлы. Почему трейдеры выбирают эту утилиту Мгновенное открытие и управление сделками в один клик Автоматический расчёт лота и риска Умные ордера: сетка, OCO, скрытые и виртуальные
      Smartility
      Syed Oarasul Islam
      Утилиты
      This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
      Margin Call Shield MT4
      DigitalPrime
      Утилиты
      Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield   is a tool for MetaTrader 4 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a  
      PipFinite Exit EDGE
      Karlo Wilson Vendiola
      4.83 (115)
      Индикаторы
      Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
      С этим продуктом покупают
      Averaging Helper
      Sergey Batudayev
      5 (2)
      Утилиты
      Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
      Telegram To MT4 Copier
      Trinh Dat
      4.95 (40)
      Утилиты
      The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
      Profrobotrading Channel EA
      Irina Cherkashina
      Утилиты
      With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
      Gann Model Forecast
      Kirill Borovskii
      5 (1)
      Утилиты
      Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
      ManHedger MT4
      Peter Mueller
      5 (1)
      Утилиты
      THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
      Discord To MT4 Copier
      Trinh Dat
      5 (4)
      Утилиты
      The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
      Unlimited Trade Copier Pro
      Vu Trung Kien
      3.86 (7)
      Утилиты
      Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
      Crystal Trade Manager Pro MT4
      Muhammad Jawad Shabir
      Утилиты
      Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
      News Trapper EA
      Noha Mohamed Fathy Younes Badr
      4.85 (13)
      Утилиты
      Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
      Real AI Assistant
      Sara Sabaghi
      Утилиты
      LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
      Reward Multiplier MT4
      Amir Atif
      5 (1)
      Утилиты
      50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
      FFx Hidden TPSL Manager
      Eric Venturi-Bloxs
      Утилиты
      Панель FFx Hidden Manager предназначена для управления ордерами прямо на графике. Особенности: Уровни тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп скрыты Для каждого ордера на графике есть отдельная линия Перетащите необходимую линию, чтобы изменить уровни тейк-профит/стоп-лосс Функция автоматического перетаскивания уровня стоп-лосс в безубыток, когда достигнут йровень тейк-профит 1 Возможность выбора типа тейк-профита/стоп-лосса (в пунктах или по цене) Возможность выбора типа трейлинг-стопа (в пунк
      FFx Risk Calculator
      Eric Venturi-Bloxs
      Утилиты
      Панель FFx Risk Calculator поможет вам легко рассчитать размер ваших трейдов, стоп-лоссов или риска прямо на графике. Особенности продукта: Параметры для расчета: Risk (риск), Stop Loss (стоп-лосс) или Lot Size (размер лота) Панель показывает, допустимо ли использовать данный размер лота при текущем значении свободной маржи на счете Кнопка для свертывания/развертывания панели Возможность перетащить панель в любое место на графике Применение Выберите параметр для расчета. Расчет будет основан на
      News Trader Pro
      Vu Trung Kien
      4.38 (16)
      Утилиты
      News Trader Pro - это уникальный робот, который позволяет торговать по новостям. Он загружает все новости с нескольких популярных сайтов Forex. Вы можете выбрать любую новость и заранее задать стратегию торговли. News Trader Pro начнет торговать в соответствии с выбранной стратегией автоматически, как только выйдет новость. Выход новости дает возможность заработать, поскольку изменения в цене в этот момент могут быть значительными. С появлением данного инструмента торговать по новостям стало про
      FFx Watcher PRO
      Eric Venturi-Bloxs
      Утилиты
      FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 9). Панель работает в двух режимах: 1. Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения 2. Watcher mode: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения В это
      Transaction Repeater Full
      Alexandr Bryzgalov
      5 (4)
      Утилиты
      Копирует сделки между терминалами МТ4. Возможности: быстрый запуск копирования минимальные нагрузки на процессор прямое и обратное (реверсное) копирование. копирование уровней Take Profit и Stop Loss копирование отложенных и их изменений копирование сделок  один ко многим копирование сделок  многие к одному только локальное копирование Внимание: Продукт предназначен для копирования сделок только внутри одного ПК или VPS с доступом к рабочему столу. На встроенном в терминал виртуальном хостинге п
      Elliott Wave Counter
      Omar Alkassar
      Утилиты
      Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
      Personal Assistant Tool
      Omar Alkassar
      5 (1)
      Утилиты
      Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
      Unlimited Binary Options Copier Remote
      Vu Trung Kien
      Утилиты
      Unlimited Binary Options Copier Remote это мощный инструмент для удаленного копирования сделок по бинарным опционам между несколькими счетами, расположенными удаленно, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, позволяющее поделиться своими сделками по бинарным опционам с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайд
      Telegram Publisher Agent
      Omar Alkassar
      5 (2)
      Утилиты
      Telegram Publisher Agent   — это надстройка, которая позволяет трейдерам отправлять сигналы в свои каналы и группы Telegram в режиме реального времени. С помощью настраиваемых сообщений, снимков экрана и других функций этот инструмент помогает трейдерам делиться своими торговыми идеями и стратегиями со своими подписчиками. Инструмент также имеет красивый дизайн с переключением светлой и темной темы, предоставляя пользователям эстетичный и функциональный торговый опыт. Telegram Publisher Agent б
      Dashboard Babon Scalping System
      Wang Yu
      1 (1)
      Утилиты
      提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
      Pairs Trade
      Oleg Pechenezhskiy
      Утилиты
      Индикатор PairsTrade предназначен для полуавтоматической парной торговли. Позволяет совмещать графики двух произвольных инструментов, даже если расписания их торговых сессий различаются. Отображает график спреда в виде гистограммы с наложенной на нее скользящей средней. Рассчитывает своп, который будет начисляться на синтетическую позицию (в валюте депозита). На графике спреда можно установить уровень автоматического открытия синтетической позиции (аналог отложенного ордера "sell limit"). Торгов
      Corporate Report
      Pavel Verveyko
      5 (1)
      Утилиты
      Программа (скрипт) выводит на монитор информацию о корпоративных отчетах и дивидендах акций; информация скачивается с сайта   investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (Revenue) Рыночная капитализация Размер дивидендов Дата выплаты дивидендов Дивидендный доход Продукт нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Перед использованием :   н еобходимо добавить   2   URL  https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalenda
      Auto Stop Take Profit Stacker EA
      Michael Kroeker
      Утилиты
      Советник Stacker: Автоматически устанавливает стоп-лосс для нового ордера Автоматически устанавливает тейк-профит для нового ордера Устанавливает группы (то есть открывает до 4 дополнительных) ордеров при открытии нового ордера, SL/TP можно задать отдельно для каждого ордера. Предоставляет прозрачную замену стандартных кнопок "торговли в 1 клик" в MetaTrader 4 (эти кнопки по-прежнему работают, SL/TP также будут устанавливаться автоматически, как и дополнительные ордера). Автоматически рассчитыва
      Currencies Cleaner
      Francesco Rubeo
      Утилиты
      Панель Currencies Cleaner предоставляет обзор всех наиболее активно торгуемых валют на рынке одним кликом. В первую очередь панель обновляет все графики, открывая их четыре раза на всех необходимых таймфреймах. 1 - CURRENCIES Движения 17 различных индикаторов анализируются при помощи комплексного алгоритма. Это означает, что алгоритм не только "считывает" фактические значения индикаторов, но также создает вероятность успеха при использовании положения этого значения на индикаторе и последнего д
      Strx Trendline Break and Bounce Trader
      Francesco Strappini
      Утилиты
      Эта программа основана на работе с трендовыми линиями. Вы строите на графике трендовые или горизонтальные линии, а советник открывает по ним сделки. Возможность торговли по пробою линии и/или отскоку от нее; Отдельный настройки для стратегий пробоя и отскока; Настраиваемые рыночные, лимитные и стоп-ордера; Логика T1T2 для фиксации прибыли и минимизации убытков; Трейлинг-стоп; Проверка максимального спреда; Оповещение о пересечении линий; Не надо указывать непонятные названия линий, вы просто нас
      FXFledgling Exit Tool
      Joel Protusada
      Утилиты
      FXFledgling Exit Tool — это полноценный инструмент управления рисками, который анализирует как открытые сделки, так и направление движения пары, по которой открыта сделка. При строгом соблюдении предлагаемых правил управления входами и размером лота у вас будет высокая вероятность (но не гарантия) получения положительного результата. Принцип работы Утилита используется для выхода из сделок. Помогает трейдерам управлять сделками, открытыми вручную. Функции: Трейлинг-стоп Динамический стоп-лосс,
      Writing SWAP
      Denis Danilov
      Утилиты
      Данная утилита фиксирует своп, что позволяет проводить контроль, анализ изменения своп. Программа записывает в файл данные о своп для каждой пары находящихся в момент записи в “обзоре рынка”. Запись происходит в указанное время в файл формата csv, файл находится в <корневой каталог терминала>/MQL4/Files. Запись ведется в формате: Date Day Time Currency pair Long-swap Short-swap 16.01.2018 Mon 23:30 EURNOK -34.81 27.14 16.01.2018 Mon 23:30 EURDKK -0.022 -0.032 16.01.2018 Mon 23:30 EURGBP -2.38 0.
      Crypto Market Pro
      Daniil Kurmyshev
      5 (1)
      Утилиты
      Новые возможности для анализа криптовалют в привычном МetaТrader 4. Например: Выбираем символ криптовалюты и прикрепляем любые индикаторы, советники или скрипты (ниже представлена подробная инструкция). Режим запуска Просмотр криптовалют; Сбор данных. Возможности Работайте как со стандартным графиком; Автоматическое обновление открытых графиков; Выбор отдельных криптовалют для обновления; Выбор отдельных таймфреймов для обновления; Работайте на желаемом таймфрейме; Открытые графики никак не вл
      Telegram Notify
      Kin Hang Tan
      1 (1)
      Утилиты
      Утилита Notify Telegram позволяет подключить ваш терминал MetaTrader 4 к чату/каналу в Telegram. Это позволит вам отслеживать события на вашем счете, например, открытие сделок, изменение стоп-уровней и т.д., благодаря присылаемым утилитой уведомлениям. Утилита не совершает сделок на вашем счете, а лишь отслеживает активность советников и ваши собственные действия. Параметры Token ="" - авторизационный токен (API token) вашего бота ChatID =0 - ваш Chat или Channel ID AlertOnTelegram =true - алер
      Другие продукты этого автора
      Telegram Broadcast DEMO MT5
      Volodymyr Hrybachov
      Утилиты
      Утилита TELEGRAM BROADCAST помогает моментально публиковать Вашу торговлю в Телеграм-канал. Если Вы давно хотели создать свой Телеграм-канал с ФОРЕКС сигналами, то это то, что Вам нужно.  ВНИМАНИЕ. Это ДЕМО версия, она имеет ограничения - отправка сообщений не чаще чем 1 раз в 300 секунд  ПЛАТНАЯ версия:  https://www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST может отправлять сообщения: Открытие и закрытие сделок; Выставление и удаление отложенных орд
      FREE
      Copier MT5 DEMO
      Volodymyr Hrybachov
      Утилиты
      Это ДЕМО версия копировщика с ограничением - копирует только BUY ордера.  Платная версия:  https://www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5  - это самый быстрый и надежный копировщик сделок между несколькими счетами MetaTrader 4 (МТ4) и MetaTrader 5 (МТ5) установленными на одном компьютере или VPS сервере. Сделки копируются со счета MASTER на счет SLAVE, копирование происходит за счет обмена информации через текстовый файл со скоростью менее 0.5 сек., параметр настраивается. Копировщик с
      FREE
      Telegram Trade Copier MT5 DEMO
      Volodymyr Hrybachov
      Утилиты
      Копировщик сделок через   Telegram     канал.  Поможет моментально публиковать Вашу торговлю в   Телеграм   канал или копировать сделки из   Telegram     канала. Утилита может работать в двух направлениях на примем сигналов в МТ5 и передачу сигналов в   Телеграм . Телеграм-чат для вопросов и обсуждения: https://t.me/forex4up_chat Больше никаких пропущенных сделок  Нет больше паники Управление капиталом Простота использования ПЛАТНАЯ версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/56143 Вы може
      FREE
      Phantom
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Полностью автоматизированный мультивалютный советник. Не применяет мартингейл, сеточную торговлю. Для защиты средств используется стоп-лосс. Работает отложенными ордерами в разрешенное для торговли время, по окончании времени работы советника незадействованные отложенные ордера удаляются. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — тейк-профит и стоп-лосс выставляются уже после исполнения ордера, модифицируются по установленным в советнике настройкам. Советник предназначенный для торговли п
      Serpent
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Стратегия основана на индикаторах MACD и Moving Average. Покупает когда быстрая MA выше медленной и гистограмма MACD находится выше сигнальной линии. Продает когда быстрая MA ниже медленной и гистограмма MACD находится ниже сигнальной линии. Адаптирован для 4-, 5-значных котировок, использовать на VPS-сервере. Установка эксперта Советник рекомендуется устанавливать одновременно на несколько валютных пар союзников, с одинаковым магическим номером. К примеру: GBP USD , EUR USD , AUD USD , NZD USD
      Orders Movement
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Безындикаторный скальперский советник. Не используется мартингейл. На ценовом графике строится канал, две линии от Ask и Bid. При касании или пересечении канала ценой запускается таймер, по истечении которого канал модифицируется по новым ценам. Отложенные ордера BuyStop и SellStop устанавливаются от уровней канала на заданном в советнике расстоянии, отложенные ордера модифицируются вслед за каналом. Когда отложенный ордер станет рыночным, противоположный ордер удалится. Новые рыночные ордера от
      Gryphon
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Стратегия основана на входах по уровням Фибоначчи и индикаторе Stochastic. Покупает когда линии индикатора Stochastic находятся выше заданного уровня и цена находится выше или равна уровню открытия по Фибоначчи. Продает наоборот, когда линии индикатора и цена находится ниже заданных уровней. Адаптирован для 4-, 5-значных котировок, использовать на VPS-сервере. Установка эксперта Советник рекомендуется устанавливать одновременно на несколько валютных пар союзников, с одинаковым магическим номером
      Alligator Pro
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Стратегия основана на индикаторах Билла Вильямса и построена на моем универсальном шаблоне. Используются индикаторы Alligator, Fractals, AO и AC. Входы на покупку: «пасть» Аллигатора раскрыта вверх, AO и AC находятся в зеленой зоне, цена выше или равна последнему «верхнему» фракталу. Адаптирован для 4-, 5-значных котировок, использовать на VPS-сервере. Установка советника Советник рекомендуется устанавливать одновременно на несколько валютных пар союзников, с одинаковым магическим номером. К при
      Forex Bot
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Эксперт без применения пользовательских индикаторов. Оснащен виртуальным трейлинг-стопом. Адаптирован для 4-5-значных котировок. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — тейк-профит и стоп-лосс выставляются уже после исполнения ордера, модифицируются по установленным в советнике настройкам. Параметры TimeFrame – таймфрейм для определения цены закрытия наибольшего бара за n отрезок времени; StartBar – с какого бара начинать поиск наибольшего бара; FinishBar – на каком баре заканчивать пои
      Super Martingale
      Volodymyr Hrybachov
      1 (1)
      Эксперты
      Советник с использованием системы Мартингейла и сетки ордеров. Первоначальная сделка открывается, когда цена касается или пробивает ценовой канал, ценовой канал модифицируется по таймеру в секундах. Следующие сделки открываются по заданным параметрам. В эксперте гибко настраивается шаг и объем, коэффициент умножения, количество рыночных ордеров для начала увеличения шага или объема для открытия новых ордеров. Адаптирован для 4-5-значных котировок. Рекомендуется использовать советник на EURUSD, G
      Champion PRO
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Многофункциональный торговый робот для MetaTrader 4. В базовой стратегии советника используется диапазон отклонения цены от средних значений high/low за заданный период. Имеет минимум настраиваемых параметров, но при этом имеет большой функционал - советник может быть настроен под любой стиль торговли, что делает его не просто торговым роботом а многофункциональным гибким конструктором. Применяет невидимые для брокера уровни установки ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Весь проц
      DarkForest
      Volodymyr Hrybachov
      3 (2)
      Эксперты
      Суть стратегии заключается в пробое ценового канала. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, рекомендованный минимальный депозит - 1000 единиц базовой валюты. Советник следует использовать на таймфреймах M5-H1 и высоколиквидных валютных парах с маленьким спредом/комиссией (к примеру, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF). Особенности Обладает прогнозирующим алгоритмом, основанном на ценовых моделях, уровнях стоп-лосса и тейк-профита; Имеет настраи
      Front Running
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Автоматизированный форекс-советник. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и дли
      WooHoo
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Сигналы для входов основаны на безоткатном движении цены на определенное расстояние за отведенный промежуток времени. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, рекомендованный минимальный депозит - 1000 единиц базовой валюты. Советник следует использовать на высоколиквидных валютных парах с маленьким спредом/комиссией (к примеру, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF). Особенности Имеет настраиваемые функции пирамидинга, хеджинга и сетки ордеров; Соп
      Candle Closing
      Volodymyr Hrybachov
      2 (1)
      Эксперты
      Стратегия: основана на закрытии свечи, вход по направлению движения. Особенности Шаблон обладает адаптивным прогнозирующим алгоритмом основанном на исторических данных ценовых движений; Имеет несколько фильтров для открытия новых ордеров; Совместим с любой торговой стратегией, ручной или автоматической (советники); Имеет максимально возможный и совместимый функционал: адаптивная сетка ордеров, локирование, усреднение, докупка. Установка советника Котировки должны быть подкачаны на всех валютных
      Joker System
      Volodymyr Hrybachov
      4.75 (4)
      Эксперты
      Мультивалютный эксперт использует развитую адаптивную торговую стратегию, основанную на усреднении позиций. Для защиты средств может использоваться стоп-лосс по средствам в валюте депозита или по просадке в % от баланса. Я рекомендую взять за правило регулярно снимать полученную прибыль! Адаптирован для 4-, 5-значных котировок. Для работы рекомендую использовать его на VPS-сервере. Таймфреймы – M30-H4. Рекомендованный минимальный депозит – 1 000 единиц базовой валюты. Установка Советник устанавл
      MA Channel Pro
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Автоматизированный форекс-советник. Торговая система основана на пробое канала скользящих средних и построена на базе моего адаптивного шаблона. Используется совершенно иной подход к торговле. Шаблон советника устроен так, что сигналы не воспринимаются буквально, а дают лишь только повод к определенному действию, так как сам сигнал может оказаться ложным - а цена пойти в обратном направлении. В зависимости от основных настроек советник может работать отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордер
      Trade System
      Volodymyr Hrybachov
      1 (1)
      Эксперты
      Адаптивный сеточный советник, основанный на анализе поведения цены с применением фракталов и уровней Фибоначчи. Для ограничения убытков может применяться средневзвешенный стоп-лосс. В торговой стратегии используются средняя волатильность, скорость и ее направление. Эксперт разработан для реальной, максимально эффективной торговли по сегодняшним рыночным условиям. Не требует особых условий для своей работы, не зависит от типа торгового счета, брокера или финансового инструмента. Работает как с ма
      News Auto Trading
      Volodymyr Hrybachov
      3 (2)
      Эксперты
      Новостной советник для торговли по экономическому календарю. Имеет несколько режимов работы: "Ручной" – трейдер сам задает время новости "Автоматический" – советник берет время выхода новости, ее важность с новостного сайта Несколько режимов настраиваемых параметров позволяют гибко настраивать эксперт под требования трейдера в соответствии с торговой стратегией. Советник автоматически определяет часовой пояс, важность выхода новости, валюту, с которой связана новость, выводит новости на график и
      Not One Step Back
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то засчитывается плюс одно очко медведям или быкам в зависимости от направления ценового движения. При достижении заданного количества набранных очков открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп. Параметры PriceMove – безоткатное количество пунктов, пройденных ценой; WinningGoal – к
      Butterfly Platinum
      Volodymyr Hrybachov
      1 (2)
      Эксперты
      Автоматизированный форекс-советник для эффективного управления инвестициями, тип торговли - среднесрочный. В отличии от обычной версии Butterfly он начинает работать когда минимально необходимое количество high/low баров находятся в заданном ценовом диапазоне. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении. Не использует мартингейл, сетки, хеджирование и другие высокорискованные торговые стратегии на подобии пере
      Snop
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Стратегия советника основана на пробое канала скользящих средних. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, рекомендованный минимальный депозит - 1000 единиц базовой валюты. Советник следует использовать на таймфреймах M5-H1 и высоколиквидных валютных парах с маленьким спредом/комиссией (к примеру, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF). Особенности Обладает прогнозирующим алгоритмом, основанном на ценовых моделях, уровнях стоп-лосса и тейк-профита;
      Super Trader EA
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Полностью автоматизированный советник с использованием продвинутого сеточного алгоритма и функцией защиты от повышенной волатильности во время выхода новостей. Советник ищет предполагаемые уровни разворота/продолжения движения в узком ценовом диапазоне (предполагаемый новый уровень поддержки/сопротивления) на основе предыдущих движений. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки новых ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Если установить MagicNumber = 0, то эксп
      Insider Trading
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Арбитражный - новостной советник. Работает на заданном трейдером отклонении цены во время выхода новостей (опционально). Сделка открывается тогда, когда быстрый брокер опережает медленный на заданное количество пунктов. Открытие сделок происходит по направлению движения цены быстрого брокера, работает как во время выхода новостей так и без новостного фильтра. Новостной фильтр автоматически определяет часовой пояс и валюту с которой связана новость. Для работы новостного необходимо сделать следую
      Joker System Stable
      Volodymyr Hrybachov
      5 (1)
      Эксперты
      Новая версия полускальперского мультивалютного эксперта, который использует развитую адаптивную торговую стратегию, основанную на усреднении позиций. Используется совершенно иная стратегия входов в рынок. В новой версии появилась уникальная функция – общий трейлинг-стоп открытых позиций по средствам в валюте депозита или в % от прибыли. Для первой открытой сделки может применятся виртуальный трейлинг-стоп. Для защиты средств все так же может использоваться стоп-лосс. Адаптирован для 4-, 5-значны
      Invest System
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Скальперский советник. Работает отложенными ордерами с исполнением Instant Execution. Не использует сетку ордеров и мартингейл, каждая сделка защищена жестким стоп-лоссом. Адаптирован для 4-5-значных котировок. Рекомендуется использовать советник на EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, минимальный депозит – 100 единиц базовой валюты. Таймфрейм – от M15 до H4. Совет по оптимизации! Оптимизировать нужно всего
      Mower
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Стратегия построена на моем шаблоне и основана на индикаторе Stochastic. Покупает когда линиии находятся ниже заданного уровня и сигнальная линия пересекает основную снизу вверх, продает линиии находятся выше заданного уровня и сигнальная линия пересекает основную сверху вниз. Советник адаптирован для 4-, 5-значных котировок. Для работы рекомендую использовать его на VPS-сервере. Перед установкой на реальный торговый счет я рекомендую проверить параметры на котировках 99.90% как минимум за после
      Grid and MA
      Volodymyr Hrybachov
      5 (3)
      Эксперты
      Сеточный советник. Имеет несколько торговых стратегий, основанных на индикаторе Moving Average. Работает по ценам открытия минутного бара. Установка виртуальных уровней трейлинг-стоп, стоп-лосс, тейк-профит может производиться в пипсах, в валюте депозита или процентах от баланса. В зависимости от настроек, могут быть открыты разнонаправленные ордера для диверсификации рисков, закрытие которых может быть как и разнонаправленной, так и однонаправленной корзиной ордеров. Сетка ордеров адаптивная,
      Unicorn
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Стратегия основана на работе с каналом, который строится по средневзвешенным OHC и OLC-ценам. Входы происходят автоматически как на пробой, так и на отскок от границ канала. Советник работает по ценам открытия нового бара, чтобы результаты тестирования/оптимизации были максимально приближены к реальной торговле. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки новых ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа, значения которых могут рассчитываться в пипсах, в деньгах, в проц
      Start of Movement
      Volodymyr Hrybachov
      Эксперты
      Автоматизированный форекс-советник. Система основана на торговле в зонах возможного зарождения флета. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и длинными позициями, закрытие которых может быть как разнонаправленной
      Фильтр:
      Нет отзывов
      Ответ на отзыв