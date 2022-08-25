Order and Risk Management MT4
- Утилиты
- Volodymyr Hrybachov
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Утилита для автоматического управления ордерами и рисками. Позволяет взять максимум с прибыли и ограничить свои убытки. Создан практикующим трейдером для трейдеров. Утилита проста в использовании, работает с любыми рыночными ордерами, открытыми трейдером вручную или при помощи советников. Может фильтровать сделки по магическому номеру. Одновременно утилита может работать с любым количеством ордеров.
Имеет такие функции:
1. Выставление уровней стоплосс и тейкпрофит;
2. Закрытие сделок по уровням трейлинг-стоп;
3. Установка уровней безубытка.
Утилита может:
1. Работать с каждым ордеров отдельно (уровни ставятся на каждый ордер отдельно)
2. Работать с корзиной однонаправленных ордеров (уровни ставятся общие для всех ордеров, BUY и SELL раздельно)
3. Работать с корзиной разнонаправленных ордеров (уровни ставятся общие для всех ордеров, BUY и SELL вместе)
Параметры:
STOPLOSS - стоп-лосс в пипсах, при =-1 не используется;
TAKEPROFIT - тейк-профит в пипсах, при -1 не используется;
TRAILING_STOP - количество пипсов для хода цены, при =-1 не используется;
TRAILING_STEP - количество пипсов на которое увеличится профит с каждым шагом;
BREAKEVEN_STOP- количество пипсов для перевода ордера в безубыток, при =-1 не используется;
BREAKEVEN_STEP - количество пипсов прибыли при закрытии ордера;
BASKET - корзина ордеров или каждый ордер отдельно;
MULTIDIRECTIONAL - разнонаправленные или однонаправленные ордера;
MAGIC_NUMBER - магический номер ордеров, если = -1, то работает со всеми ордерами;
ORDERS_COMMENT - комментарий к сделкам;