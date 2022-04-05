Auto Grid trades
Auto Grid: автоматическое создание сеточных ордеров на основе ваших существующих сделок.
Автоматизируйте сложные торговые стратегии с помощью продвинутых сеточных систем, которые обнаруживают новые позиции и автоматически создают оптимизированные массивы ордеров.
A. Интеллектуальное обнаружение и мониторинг сделок:
A. Интеллектуальное обнаружение и мониторинг сделок:
- Сканирование конкретного символа или полного портфеля
- Расширенное обнаружение типов ордеров с точной категоризацией
- Запуск стратегического мониторинга: немедленный, отложенный или условный
- Интеграция магического числа для совместимости с алгоритмическими стратегиями
B. Продвинутая конфигурация сетки:
- Стратегическое размещение ордеров: Несколько методик позиционирования
- Интеллектуальная логика направления: Создание ордеров в том же, противоположном или рыночном направлении
- Точное количество ордеров: Настраиваемая плотность и структура сетки
- Продвинутые системы отступов: Фиксированные интервалы или динамическое процентное progression
- Комплексное управление уровнями: Наследование SL/TP с сохранением размера или цены
- Сложное определение объема: Фиксированный, прогрессивное увеличение или стратегическое уменьшение
- Контроль экспирации: Пользовательские временные рамки или наследование от исходного ордера
C. Автоматизация продвинутых стратегий выхода:
- Множественные методики закрытия для точного выполнения стратегии
- Условное завершение с комплексными опциями триггеров
- Оптимизация портфеля с системами сохранения лучшего входа
Продвинутое управление автоматизацией
- Активация стратегии в один клик с немедленной реализацией
- Комплексный мониторинг статуса с детализированной отчетностью
- Система пресетов для быстрого развертывания и оптимизации стратегий
Дополнительные настройки ввода (интерфейс):
- Размер шрифта
- Размер панели (в процентах)
- Темная / светлая тема
Алготрейдинг должен быть разрешен.